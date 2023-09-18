銀川市委前書記姜志剛涉嫌受賄　最高檢決定逮捕

9月18日，最高人民檢察院發布消息，寧夏回族自治區黨委前副書記、銀川市委前書記姜志剛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對姜志剛作出逮捕決定。



公開資料顯示，姜志剛生於1960年8月，江蘇東海人。2017年4月，他任寧夏回族自治區黨委副書記，同年兼任銀川市委書記，2021年1月不再擔任上述職務。今年3月，他官宣被查，8月被開除黨籍和公職。

通報稱，姜志剛喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，大肆接受和組織可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動，違規使用財政資金建設樓堂館所；組織原則缺失，在組織談話時不如實說明問題，違規干預原管理單位人事安排，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益。

通報續稱，姜志剛違規收受禮品禮金，利用職權為本人及親友低價購房，違規幫助親屬入股私營企業；紀法意識淡漠，貪婪無度，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

姜志剛嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予姜志剛開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。