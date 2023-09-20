中國冀以改造城中村提振低迷樓市　英媒：過程艱難　發展商拒參與

據英國《金融時報》周一（18日）報道，中國政府冀透過改造城中村，即拆除老舊社區改建新房，以提振低迷的樓市，然而這一過程艱難，因現時城中村居民要求更高的拆遷補償費，民營發展商也因為利潤微薄不願參與。



2015年時，北京也曾透過城中村改造挽救下滑中的樓市。今年，官方亦最少3次在重要會議上提及城中村改造，例如7月中共中央政治局會議中，就提到要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造，盤活改造各類閒置房產。據東海證券估計，截至2022年底，中國21個最大型城市的城中村至少有1000萬套住房。

以往，地產商會以低價購入城中村的房子，然後迅速將其改造成高級住宅區或購物中心，從中賺取高昂利潤。然而報道指，現時的狀況有所不同，城中村居民會要求更高的拆遷補償費。例如，上海老舊社區龍珠苑早前出現管道破裂及地基沉降，政府最後向龍珠苑每戶提供3套，每套價值400萬元（人民幣．下同）的房子作為補償。一名王姓居民更稱，政府若不給他2000萬元的拆遷款，否則他就不會搬走；又指改造不應以犧牲當地居民的利益為代價，他不介意為了一個更好的補償方案而再等幾年。

中國樓市低迷，透造改造城中村提振的效用令人懷疑。（資料圖片）

而為了保護傳統社區，許多城市限制拆除舊房屋的數量，官方要求將城中村改造成保障性住房，但這為開發商帶來的利潤非常微薄。報道指，這些因素使民營發展商難以像以往般迅速從城中村改造獲得利潤，故不願再參與其中。部分國有發展商和受益於廉價信貸的地方政府融資平台，則被鼓勵參與城中村改造。上月從中國銀行借款7.9億元來參與一個歷史街區重建的地方政府融資平台襄陽新啟程建設發展有限公司，一名工作人員就直言公司參與重建是出於政治考慮，而非經濟考慮。

另外，隨著經濟前景趨於黯淡，地方政府融資平台亦需應對債務激增和業績低迷的問題。陝西西安一國有發展商的高管就表示，兩年前該公司因為一個老城改造項目虧損逾2億元，認為當局應找出城中村改造的可行商業模式。儘管中國國家開發銀行稱，城中村改造行動是迄今收效甚微的中國經濟刺激計劃中唯一的亮點，新行動在未來5年可吸引開發商總共投資9兆元，但透過改造城中村提振樓市的效用令人懷疑，恒生銀行中國首席經濟學家王丹就表示，城中村改造對經濟的影響將是有限的。