千米級深水油氣田新突破！中國｢深海一號｣二期工程吸力樁完成安裝

9月19日，羊城晚報記者從海洋石油工程股份有限公司獲悉，由海洋石油工程股份有限公司執行的「深海一號」二期工程3套千米級深水吸力樁在中國南海陵水海域安裝完成，標誌著中國千米級深水油氣田水下設施安裝能力實現新突破。



據中國海油海南分公司「深海一號」二期工程項目經理劉康介紹，「深海一號」二期工程是我國首個深水高壓氣田，投產後整個「深海一號」大氣田高峰年產量將由30億立方米提升至45億立方米，成為保障我國能源安全的重要氣源地。

吸力樁是深水油氣田大型水下生產設施的重要基礎結構，相當於大型水下管匯的「地基」，由樁體和頂蓋組成，頂蓋上部搭載導向對接裝置、排水艙口及貫入吸力泵接口等高精度部件。「深海一號」二期工程吸力樁高19.68米、樁筒直徑8米、設計貫入深度12.5米，用於固定水下生產系統3套中心管匯的基座，由海油工程3000米級深水工程船「海洋石油285船」負責海上安裝作業。

據海油工程「深海一號」二期工程項目吸力樁安裝技術負責人檀曉光介紹，此次安裝的吸力樁貫入需求壓力差和樁體結構允許壓力差僅為20%，安裝位置、艏向和水平精度要求相較於系泊系統吸力錨分別提高60%、50%和40%，安裝作業難度前所未有。

主作業船「海洋石油285」進行吸力樁安裝作業 受訪者供圖

為此，項目根據吸力樁重心位置量身定制3套吊裝索具，確保起吊時樁體垂直於海平面。現場強化定位精度控制，布控6個定位信標，形成「六邊形」定位陣校準方陣。投入兩台ROV（水下機器人），采用「阻尼艏向調整法」進行艏向細微調整，保證艏向精度。貫入作業中，船舶吊機和ROV協同作業，精準控制鉤頭載荷和貫入壓力，確保吸力樁緩慢平穩沈降。最終實現了3套吸力樁一次性高精度貫入成功。

目前，中國海油「深海一號」二期工程項目組正在天津臨港場地開展3台水下中心管匯測試工作，預計將於近期完成交付。下一步，項目將進行管匯和吸力樁對接安裝工作，為實現「深海一號」二期工程按期投產奠定基礎。