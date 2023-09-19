深大城際建設迎進展　料2026年通車　促深莞惠都會圈一體化

橫跨深圳市寶安區、龍華區、龍崗區、坪山區的深大城際（深圳機場至大亞灣）深圳段工程，近日迎來新進展。預計2026年建成通車，不僅將進一步加強深圳東部與西部、中部之間的快速聯繫，同時還對「深莞惠都會圈」一體化具有重要的戰略意義。



據深圳軌道交通消息，深大城際2標三台盾構「寶蓮壹號」、「聚龍貳號」、「奮鬥壹號」近日同日始發，工程盾構施工按下「加速鍵」。

「寶蓮壹號」盾構機為EPB/TBM雙模盾構機，開挖直徑9.13米，整機總長約113米，重約1500噸，用於白坭坑站一白大1號工作井區間左線掘進工程，採分離發，電瓶車配合龍門吊出渣方式施工。盾構機自白坭坑站始發，白大1號工作井接收，線路全長約3085公尺。

「聚龍貳號」盾構機為EPB/TBM雙模盾構機，開挖直徑9.13米，整機總長85米，重1050噸，用於聚龍站一坪聚工作井區間右線掘進工程，採用小分體始發，龍門吊加電瓶車出渣方式施工，自聚龍站始發，坪聚工作井接收，線路全長約2393公尺。

深大城際（深圳段）全線設地下站11座。（深圳發布）

「奮鬥壹號」盾構機為EPB/TBM雙模盾構機，開挖直徑9.13米，整機總長120米，用於五和站一五白1號工作井區間右線掘進工程，自五白1號工作井始發，五和站接收，線路全長約4140公尺。

深大城際（深圳段），起自深圳寶安國際機場T4樞紐站，途徑機場東、黃麻布、石岩中心、龍勝、民治北、五和、白坭坑、大運、坪山，終至坪山區聚龍站，線路全長約69.2km，設計時速為160km。

深大城際預計2026年建成，屆時，將進一步加強深圳東部與西部、中部之間的快速聯繫。同時，城際鐵路作為深圳對外聯繫的重要通道，將對大灣區交通互聯互通，「深莞惠都會圈一體化」具有重要的戰略意義。