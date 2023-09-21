中國印尼合作搗毀跨境裸聊敲詐犯罪窩點　153名嫌疑人押解回國

近來，內地當局與緬甸、老撾、泰國等多國合作打擊詐騙犯罪。

9月20日晚，再有153名實施跨境裸聊敲詐的電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，在中國警方和印尼警方的合作抓捕下，從印尼押解回國，涉及全國多個省市的百餘起跨國裸聊敲詐案件成功告破。



綜合內媒報道，除電信詐騙外，當前裸聊敲詐犯罪亦呈多發高發態勢，公安部組織部署北京、山東等地公安機關緊盯重點案件，掌握盤踞在印尼境內的特大跨境裸聊敲詐犯罪團夥相關情況。

今年8月，公安部派員率北京、山東公安機關民警組成工作小組赴印尼開展工作，在中國駐印尼使館的協調下，配合印尼警方於8月29日成功搗毀相關犯罪窩點，一舉抓到88名實施跨國裸聊敲詐的電信網路詐騙犯罪嫌疑人，查扣大批電腦、手機、銀行卡等犯案工具。隨後，工作小組經循線深挖，又發現藏匿於印尼巴淡島、加里曼丹等地的多個裸聊敲詐犯罪窩點，中國警方配合印尼警方組織開展第二輪收網行動，再抓獲65名犯罪嫌疑人。

9月20日晚，三架中國民航包機分別降落在北京大興國際機場和濟南遙牆國際機場，將153名實施跨境裸聊敲詐的電信網絡詐騙犯罪嫌疑人押解回國。

公安部相關負責人表示，裸聊敲詐等電信網路詐欺犯罪嚴重危害社會秩序，嚴重侵害群眾利益。公安機關將隨時保持對此類犯罪的高壓嚴打態勢，繼續深化國際執法合作，不斷加大打擊力度，堅決把犯罪分子繩之以法，切實維護人民財產安全和合法權益。