中老警方聯合打擊　179名電騙疑犯從老撾被押解回中國

據《央視新聞》報道，今日（11日）下午，中國與老撾警方開展聯合打擊行動拘捕的179名電信詐騙犯罪嫌疑人從老撾被分別押解回中國。



今日（11日）下午，164名從事虛假投資理財類電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人被分別解押回國，加上前期由安徽公安機關押解回國的15名犯罪嫌疑人，此次中老警方開展警務執法合作拘捕的179名電騙疑犯全部被解押回國。

今年7月，中國公安部派員率河北、安徽、河南、重慶等地公安機關民警，成立專案組赴老撾，與當地警方開展聯合跨境打擊電詐犯罪合作。

中方協助老撾警方先後組織10次收網行動，成功搗毀10個位於老撾萬象、「金三角」、沙灣拿吉、萬榮等地的電信網絡詐騙窩點，現場繳獲手機、電腦等作案工具640余台，拘捕電信網絡詐騙犯罪嫌疑人164名，其中包括組織頭目和骨幹9名、網上在逃人員23名。

中老警方聯合打擊，179名電騙犯罪嫌疑人從老撾被押解回中國。（示意图 / vcg）

中國公安部有關負責人表示，今年以來，公安部持續加大對跨境電詐犯罪的打擊力度，先後派出工作組赴泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾等國家地區開展警務執法合作，取得良好成效。公安機關將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，堅決遏製跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。