穆迪調降4中國地產公司評級至負評　萬科、金茂列入降級觀察名單

國際信貸評等機構穆迪9月21日將四間中國房地產公司的評級展望從「穩定」調整為「負面」，原因是中國房地產業因債務不斷增加而陷入困境。



被下調評等展望的公司包括中國海外宏洋集團、越秀地產、中國海外發展和華潤置地；與此同時，穆迪也將有國資背景的中國金茂及萬科企業列入降級觀察名單。目前萬科發行人評級為「Baa1」，中國金茂評級為「Baa3 」。

與該行業的許多其他公司一樣，上述這些公司受到了中國房地產市場動盪的影響，這場動盪始於中國最大的開發商之一中國恆大集團在 2021 年拖欠債務。

房地產是中國最重要的支柱產業。（視覺中國）

最近，中國開發商融創和碧桂園已與其債權人達成債務協議，旨在解決其面臨的財務壓力。 然而，中國恆大仍在重組其317億美元的巨額債務。穆迪新起對這越秀地產等四間中國房地產公司的評級下調，凸顯了中國房地產行業持續存在的風險和不確定性。

穆迪表示，降級是要反映房地產開發商在未來12至18個月內恢復與目前評級相稱信貸指標的能力存在不確定性，而中國房地產市場的復蘇前景依然未明，認為這些公司迫切需要解決債務負擔並改善營運業績，以在未來幾個月內恢復穩定並維持信貸評級。