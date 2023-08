評級機構穆迪調降美國多家中、小型銀行信評,並表示可能下調美國部份大型銀行評級,引發投資者憂慮,道指週二(8月8日)早段跌近400點。



截至本港時間晚上11時10分,道指報35,080點,跌392點或1.11%;標普500指數報4,467點,跌51點或1.13%;納指報13,777點,跌217點或1.55%。

遭穆迪降評的10家銀行包括M&T Bank Corp.、Webster Financial Corp.、BOK Financial Corp.等;另有US Bancorp、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、道富銀行(State Street)和Truist Financial Corp. 等6家主要銀行,被納入可能降級的審查範圍。