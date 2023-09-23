大搞權錢交易　汕尾市政府原黨組成員、副市長鄭俊雄被「雙開」

據廣東省紀委監委消息，日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省汕尾市政府原黨組成員、副市長鄭俊雄嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。鄭俊雄大搞權錢交易，非法收受巨額財物，最終遭到「雙開」。



經查，鄭俊雄喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題；違反廉潔紀律，利用職權為親屬謀取巨額利益；既想當官又想發財，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在工程承攬、項目推進、公司經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

鄭俊雄嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據相關規定，經廣東省紀委常委會會議研究併報廣東省委批准，決定給予鄭俊雄開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；終止其汕尾市第八次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送 。

公開資料顯示，鄭俊雄1969年11月出生，廣東陸豐人，在職大學學歷，1988年12月參加工作，1991年6月加入中國共產黨。歷任汕尾市海豐縣委書記，汕尾市政府黨組成員、副市長，汕尾市政府副廳級幹部。