內地醫療反腐｜四川醫衛系統3人被查　含省骨科醫院副院長曾凡偉

內地醫療反腐持續，據「廉潔四川」周四（21日）消息，四川醫衛系統3人被查，分別是四川省骨科醫院黨委員、副院長曾凡偉；攀枝花市婦幼保健院原黨委副書記、院長李培軒及甘孜州鄉城縣衛生健康局局長何茂雲。



曾凡偉涉嫌嚴重違紀違法，目前四川省紀委監委駐省衛健委紀檢監察組正對其進行紀律審查，經四川省監委指定眉山市監委管轄，眉山 市監察委員會指定青神縣監委管轄，青神縣監委正對其進行監察調查。公開資料顯示，曾凡偉1971年4月生，四川宣漢人，博士研究生學歷。1994年9月參加工作，1998年11月加入中國共產黨。其1994年9月至2005年7月，先後在宣漢縣人民醫院、達縣人民醫院工作（其間，先後在重慶醫科大學、四川大學華西臨床醫學院攻讀碩士、博士）；2005年7月至2016年5月，歷任達州市中心醫院外三（骨一）科副主任，骨科副主任，院長助理、黨委委員、副院長，達州市疾病預防控制中心黨總支書記 、主任；2016年5月至2021年8月，任達州市中心醫院黨委會副書記、院長；2021年8月至今，任四川省骨科醫院黨部委員、副院長。

李培軒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受攀枝花市紀委監委紀律審查和監察調查。公開資料顯示，李培軒1964年5月生，河南鄧縣人，在職大學學歷。1985年7月參加工作，1994年3月加入中國共產黨。其1985年7月至1995年12月，在攀枝花市第三人民醫院工作；1995年12月至2015年12月，歷任攀枝花市第三人民醫院病區醫師組長、病區主任、副院長、黨委書記；2015年12月至2022年3月，歷任攀枝花市婦幼保健院黨委副書記、院長；2022年3月至今，在攀枝花市婦幼保健院工作。

何茂雲亦涉嫌嚴重違法，目前正接受鄉城縣監察調查。公開資料顯示，何茂雲1973年3月生，四川蒲江人，在職大專學歷。 1991年9月參加工作。其1991年9月至2006年1月，先後在鄉城縣正鬥鄉衛生院、縣內衛生防疫站、縣疾病管制中心、縣康南血庫中心工作；2006年1月至2016年1月，歷任鄉城縣民眾醫院副院長、縣康南血庫中心主任、縣醫療保險管理局局長、縣社會保險局局長，縣人力資源及社會保障局副局長、 社會安全局局長，縣衛生及人口計劃生育局副局長；2016年1月至2021年6月，歷任鄉城縣民眾醫院院長，衛生計學生執法大隊一級主任科員；2021年6月至今，擔任鄉城縣衛生健康局局長、一級主任科員。