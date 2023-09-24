國家統計局原副局長：內地房地產供應過剩　14億人可能住不完

9月23日，十一屆全國人大財經委副主任，國家統計局原副局長賀鏗在2023中國實體經濟發展大會上表示，「現在房地產供應過剩，空置的房屋究竟有多少，各個專家估出來的數字相差很大，14億人可能住不完。這麼多空置房子再要大力發展房地產是不明智的，所以在這種情況之下，房地產企業必須轉型，早轉型早主動」。



賀鏗表示，「現在房地產供應過剩，空置的房屋究竟有多少，各個專家估出來的數字相差很大，14億人可能住不完」。（視覺中國）

賀鏗又表示，當前經濟問題包括短期問題與長期的結構性問題，結構性的問題中較為長期的問題有兩種，其中之一是房地產的問題，現在房地產最大的問題是現金流短缺，只有想辦法把房子賣掉一些，現金流才能改善。

賀鏗稱，可以透過以下辦法改善：第一，政府可以成立廉租房公司，購置一部分空置房用作廉租房，解決一部分沒有購買能力、收入低人群的住房問題；第二，鼓勵包括國有企業、民營企業，有興趣做「公租房」公司業務的企業，成立公租房公司，購買一部分空房；第三，農村的宅基地和農民的房子私有化，可以自由買賣。

內媒《每日經濟新聞》報道指，在內地空置房屋數量的問題上，近年來不少機構都發布了相關的研究報告，例如2017年中金公司的《數說中國存量住房》稱：2017年末中國城鎮廣義和狹義住房空置率分別為16.9%和12.1 %，其中城區分別為14.7%和9.7%。

去年8月，貝殼研究院發布的調查報告稱，內地28個大中城市平均房屋空置率為12%，相對處於較高區間。房屋空置率隨城市能階依序遞增，一線城市平均7%，二線平均12%，三線16%。