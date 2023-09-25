華為今召開秋季全場景新品發佈會：7款新品亮相「星閃」料將首發

據華為終端官方微博發佈的消息，今（25）日下午將召開秋季全場景新品發佈會，屆時將會有華為智慧屏V5 Pro旗艦新品，以及首款搭載「星閃」技術的華為MatePad Pro 13.2英寸旗艦等眾多新品將同台登場。



根據內媒《快科技》整理報道，在25日發布會前已有許多針對華為發布新品的預測，除了已經公佈的Mate60、Mate X5之外，這次共有7款新品將發佈，包括華為Mate60 RS、華為智能眼鏡2、華為MatePad 13.2英寸、華為智慧屏V5 Pro、華為WATCH GT 4、華為Freebuds Pro 3，以及華為Watch Ultimate黃金版。

+ 1

其中，華為Mate60 RS將是Mate60系列最高端的機皇產品，在外觀設計、配置上進一步升級，前代定價為人民幣12999元，新款應該會維持該價位段，直接衝擊iPhone 15 Pro Max。

值得注意的是，這次華為MatePad Pro 13.2英寸也非常受關注，因為該機將是首款搭載「星閃」技術的平板。這是新一代近距離無線連接技術，相比傳統無線連接，星閃功耗降低60%，數傳速率高6倍，時延降低至1/30，連接數達到10倍。

同時，MatePad Pro 13.2將支持全新的手寫筆，通過星閃連接來達到更低的延遲，媲美實體紙筆的書寫體驗，同時還能更省電。