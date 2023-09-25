就愛深圳這一味！深創投發力　中東土豪蜂擁深圳寫下新歷史機遇

由阿聯酋內閣成員、經濟部長阿卜杜拉率領的阿聯酋代表團一行十餘人，近日來到中國本土創投航母深創投進行考察交流。據悉，沙特投資部（MISA）正在醞釀開設大灣區辦公室，一時間，中東財團蜂擁出現在深圳。



今年稍早，深圳首次引入沙烏地阿拉伯主權基金，阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司團隊也才剛拜訪完深創投，結合穆巴達拉的北京辦公室不久前正式亮相，以及阿布扎比投資局、科威特投資局、卡達投資局、沙特公共投資基金等中東主權基金都已經在中國設立辦事處，中東財團不約而同地密集投向中國，這是極具歷史性的一幕。



近年來，阿聯酋正致力於透過發展新經濟來助推國家經濟增長，正如阿聯酋內閣成員、經濟部長阿卜杜拉透露，他們為此制定了許多優惠政策吸引新經濟企業。而管理各類資金總規模達4466億元（人民幣，下同）的深創投，麾下投資的眾多新經濟企業、科技型企業與阿聯酋的經濟發展方向非常契合，因此雙邊一拍即合，以致阿卜杜拉直言，「與深創投所從事的事業之間可以形成合力」。

一帶一路高峰論壇：沙特阿拉伯投資部部長Khalid Al-Falih（右）、阿聯酋經濟部部長Abdulla Bin Touq Al Marri（中）、埃及國際合作部部長Rania A. Al-Mashat（左）出席了首場政策對話環節。（梁鵬威攝）

綜觀今年以來，深創投與中東財團交流愈發密切。令人印象深刻的是今年2月，深創投總裁左丁帶隊遠赴中東，相繼出訪了沙烏地阿拉伯、阿聯酋、科威特，先後拜訪多家知名主權基金、商工會和金融機構。

隨後，深圳灣畔的深創投廣場便迎來一波中東財團到訪。今年4月，阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司集團副首席執行官Waleed Al Mokarrab Al Muhairi帶隊的考察交流團拜訪，深創投，並稱「阿聯酋與中國有良好的合作基礎，合作日益密切，未來穆巴達拉將繼續增加在中國的投資，同時，努力吸引更多的中國企業佈局阿聯酋及中東地區，促進中東的產業發展」。

一幕幕背後，都能感受到深圳的全面發力。諸如今年1月，深圳市福田區與沙特公共投資基金合作，宣佈首次引入了沙烏地阿拉伯主權基金，在境內成立藍海太庫（深圳）私募股權投資基金有限公司，首支基金規模超10億元，入駐深圳香蜜湖國際風投創投街區。

阿聯酋經濟部長Abdulla Bin Touq Al Marri表示，阿聯酋目前最關心是開拓貿易，目標是今年維持7%的經濟增長。（鄭子峰攝）

最新消息，沙特投資部（MISA）副部長賽樂透露，有意在大灣區開設辦事處，以加強在中國南部的影響力，從而支持「沙特2030願景」。與此同時他還表示，希望這樣的辦事處遍佈中國所有主要城市，「以確保與整個中國保持聯繫」。

換言之，中東財團深度佈局中國並非個案。

最近一起轟動投資界的新聞，要數前兩周首次正式亮相的穆巴達拉中國辦公室，這讓「聽說中東多個主權基金都要來中國設Office」的傳聞不再只是傳聞。

作為阿聯酋第三大主權財富基金，穆巴達拉背後的直接領導是阿布達比王儲。自2002年成立以來，穆巴達拉已經在全球市場廣泛佈局，在紐約、三藩市、倫敦、北京、莫斯科和里約熱內盧設又辦公室，以此來輻射在全球50多個國家的投資，管理規模超過2760億美元。

中國外交：圖為2021年3月28日，中國國務委員兼外長王毅在阿布扎比同阿聯酋外長阿卜杜拉舉行會談。（中國外交部）

此外，資產管理規模8530億美元、全球排名第3阿布扎比投資局（ADIA）也早於2021年在北京設立辦事處， 期間最轟動的一筆投資，是蔚來汽車。今年6月，阿布扎比投資局旗下機構CYVN Holdings，向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。此外，8月底，阿布扎比投資局旗下的另外一家機構Platinum Peony B 2023 RSC Limited認購了消費公司鳳祥股份。

類似的設辦已屢見不鮮，在更早之前，全球主權基金中排名第4位的科威特投資局（KIA）於2011年就來到北京開設辦事處，總產規模超8000億美元，科威特投資局隨後再於2018年在上海新設辦事處。此外，還有管理著4750億美元總資產規模的卡達投資局（QIA），也早於2014年就在北京設立了辦公室。

由沙特與伊朗的例子可見，中東國家未來從中國接受的人民幣投資，也都會通過出口石油來結算償還。這就會形成一個人民幣取代了美元的循環。（Reuters）

可以看到，越來越多的中東主權基金在中國設立辦事處。中東財團來了，也意味著「錢進中國」。不久前，港交所行政總裁歐冠升在公開場合表示，「到2030年，中東主權基金的投資資本預計將增加到10萬億美元，屆時可能有超過10-20%的投資將投向中國。」換言之，中東將有約1萬億至2萬億美元投向這裡。

背後原因不難理解。長期以來，中東國家依託豐富的石油和天然氣資源，「堪稱富得流油」，但難免對未來生存充滿擔憂：一旦石油枯竭了，該怎麼辦？因此，中東國家的經濟多元化轉型迫在眉睫，而他山之石可攻玉，當代表著政府意志的中東財團把目光轉向全球，中國是重要的一站。

正如一個普遍的看法：「中國企業具備中東目前所需要的產能和技術，而中東憑藉過去幾十年的財富積累，可以提供中國企業需求的市場和資金。」

卡塔爾各項發展穩健，是中東一大富有國。（Getty Images）

嗅覺靈敏的VC/PE早已注意到了這股「熱錢」。今年以來，去中東募資一度成為國內VC/PE的標配。然而，梳理相關投資項目後不難發現，這批中東熱錢有著明顯的投資偏好，例如新能源、新材料、高端製造、新基建、生物醫藥、數字經濟前沿產業等。這些被投企業的崛起，不僅讓背後的基金賺取了高額回報，更帶著另一個期許將新興業務引入到本國，帶動當地的產業轉型與升級。

借鑒國內各地政府的招商，中東財團也伸出了橄欖枝。「比如沙特，目的就很明確招商引資，要求被投企業先建廠投產，滿足一定條件，再階梯式打錢。」上海一位VC投資人介紹，「還有的中東國家想讓我們的被投去落地子公司，給錢很大方。」

無論如何，來自中東的財團們正攪動一池春水。也許若干年回頭看，這會是一個嶄新的歷史機遇。