就愛深圳這一味！深創投發力 中東土豪蜂擁深圳寫下新歷史機遇
由阿聯酋內閣成員、經濟部長阿卜杜拉率領的阿聯酋代表團一行十餘人，近日來到中國本土創投航母深創投進行考察交流。據悉，沙特投資部（MISA）正在醞釀開設大灣區辦公室，一時間，中東財團蜂擁出現在深圳。
今年稍早，深圳首次引入沙烏地阿拉伯主權基金，阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司團隊也才剛拜訪完深創投，結合穆巴達拉的北京辦公室不久前正式亮相，以及阿布扎比投資局、科威特投資局、卡達投資局、沙特公共投資基金等中東主權基金都已經在中國設立辦事處，中東財團不約而同地密集投向中國，這是極具歷史性的一幕。
近年來，阿聯酋正致力於透過發展新經濟來助推國家經濟增長，正如阿聯酋內閣成員、經濟部長阿卜杜拉透露，他們為此制定了許多優惠政策吸引新經濟企業。而管理各類資金總規模達4466億元（人民幣，下同）的深創投，麾下投資的眾多新經濟企業、科技型企業與阿聯酋的經濟發展方向非常契合，因此雙邊一拍即合，以致阿卜杜拉直言，「與深創投所從事的事業之間可以形成合力」。
綜觀今年以來，深創投與中東財團交流愈發密切。令人印象深刻的是今年2月，深創投總裁左丁帶隊遠赴中東，相繼出訪了沙烏地阿拉伯、阿聯酋、科威特，先後拜訪多家知名主權基金、商工會和金融機構。
隨後，深圳灣畔的深創投廣場便迎來一波中東財團到訪。今年4月，阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司集團副首席執行官Waleed Al Mokarrab Al Muhairi帶隊的考察交流團拜訪，深創投，並稱「阿聯酋與中國有良好的合作基礎，合作日益密切，未來穆巴達拉將繼續增加在中國的投資，同時，努力吸引更多的中國企業佈局阿聯酋及中東地區，促進中東的產業發展」。
一幕幕背後，都能感受到深圳的全面發力。諸如今年1月，深圳市福田區與沙特公共投資基金合作，宣佈首次引入了沙烏地阿拉伯主權基金，在境內成立藍海太庫（深圳）私募股權投資基金有限公司，首支基金規模超10億元，入駐深圳香蜜湖國際風投創投街區。
最新消息，沙特投資部（MISA）副部長賽樂透露，有意在大灣區開設辦事處，以加強在中國南部的影響力，從而支持「沙特2030願景」。與此同時他還表示，希望這樣的辦事處遍佈中國所有主要城市，「以確保與整個中國保持聯繫」。
換言之，中東財團深度佈局中國並非個案。
最近一起轟動投資界的新聞，要數前兩周首次正式亮相的穆巴達拉中國辦公室，這讓「聽說中東多個主權基金都要來中國設Office」的傳聞不再只是傳聞。
作為阿聯酋第三大主權財富基金，穆巴達拉背後的直接領導是阿布達比王儲。自2002年成立以來，穆巴達拉已經在全球市場廣泛佈局，在紐約、三藩市、倫敦、北京、莫斯科和里約熱內盧設又辦公室，以此來輻射在全球50多個國家的投資，管理規模超過2760億美元。
此外，資產管理規模8530億美元、全球排名第3阿布扎比投資局（ADIA）也早於2021年在北京設立辦事處， 期間最轟動的一筆投資，是蔚來汽車。今年6月，阿布扎比投資局旗下機構CYVN Holdings，向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。此外，8月底，阿布扎比投資局旗下的另外一家機構Platinum Peony B 2023 RSC Limited認購了消費公司鳳祥股份。
類似的設辦已屢見不鮮，在更早之前，全球主權基金中排名第4位的科威特投資局（KIA）於2011年就來到北京開設辦事處，總產規模超8000億美元，科威特投資局隨後再於2018年在上海新設辦事處。此外，還有管理著4750億美元總資產規模的卡達投資局（QIA），也早於2014年就在北京設立了辦公室。
可以看到，越來越多的中東主權基金在中國設立辦事處。中東財團來了，也意味著「錢進中國」。不久前，港交所行政總裁歐冠升在公開場合表示，「到2030年，中東主權基金的投資資本預計將增加到10萬億美元，屆時可能有超過10-20%的投資將投向中國。」換言之，中東將有約1萬億至2萬億美元投向這裡。
背後原因不難理解。長期以來，中東國家依託豐富的石油和天然氣資源，「堪稱富得流油」，但難免對未來生存充滿擔憂：一旦石油枯竭了，該怎麼辦？因此，中東國家的經濟多元化轉型迫在眉睫，而他山之石可攻玉，當代表著政府意志的中東財團把目光轉向全球，中國是重要的一站。
正如一個普遍的看法：「中國企業具備中東目前所需要的產能和技術，而中東憑藉過去幾十年的財富積累，可以提供中國企業需求的市場和資金。」
嗅覺靈敏的VC/PE早已注意到了這股「熱錢」。今年以來，去中東募資一度成為國內VC/PE的標配。然而，梳理相關投資項目後不難發現，這批中東熱錢有著明顯的投資偏好，例如新能源、新材料、高端製造、新基建、生物醫藥、數字經濟前沿產業等。這些被投企業的崛起，不僅讓背後的基金賺取了高額回報，更帶著另一個期許將新興業務引入到本國，帶動當地的產業轉型與升級。
借鑒國內各地政府的招商，中東財團也伸出了橄欖枝。「比如沙特，目的就很明確招商引資，要求被投企業先建廠投產，滿足一定條件，再階梯式打錢。」上海一位VC投資人介紹，「還有的中東國家想讓我們的被投去落地子公司，給錢很大方。」
無論如何，來自中東的財團們正攪動一池春水。也許若干年回頭看，這會是一個嶄新的歷史機遇。