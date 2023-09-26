廣東愛得威建設陷財困　向深圳法院提交破產重整申請、股份續停牌

內地房地產業持續低迷，從事室內外裝飾和設計服務的廣東愛得威建設集團已向深圳法院申請破產重整。該公司表示，由於銀行債務違約，缺乏清償到期債務能力並且資不抵債，令公司陷入財困。西媒稱愛得威建設是最新一家受內地房地產行業疲軟影響的公司，房地產行業疲軟已經使這個全球第二大經濟體受到拖累。



內媒《新浪財經》今（26）日報道，愛得威建設集團發布公告，由於銀行債務違約，公司陷入財務困境，缺乏清償到期債務能力並且資不抵債，公司在今年9月25日向深圳市中級人民法院提交破產重整申請。

公告指出，公司擁有眾多優質資產，在行業內享有較高的品牌價值，持有中國建築行業較高等級的品質和牌照，具備重整價值。破產重整申請如若能獲得法院批准，將有機會減少公司的債務及財務成本，改善公司經營，獲得新生。

中國政府正計劃出爐更多的房地產支持措施，包括取消大城市中非核心區域的限購令，以進一步提振陷入困境的內地房地產市場。（新華社）

公告矢言，公司將依法履行債務人的法定義務，在平等保護各方合法利益的前提下，積極與各方共同達成解決債務問題的方案，爭取早日形成重整計劃草案並提交債權人審議及獲得法院批准，惟截至公告發出日期，破產重整申請能否獲法院受理、公司是否進入重整程序尚具有重大不確定性。

廣東愛得威建設（集團）股份有限公司成立於1996年，前身「廣東雅和裝飾工程有限公司」。業務在中國內地經營建築裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、建築幕牆工程、建築智能化工程、消防設施工程等以及與之配套的建築、裝飾材料和設備的研發、生產、銷售。

在公司向深圳中級人民法院提交破產重整申請後，公司股份自2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。