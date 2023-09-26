福廈高鐵9月28日開通運營　福州廈門實現「一小時生活圈」

福州－廈門－漳州高鐵（簡稱福廈高鐵）將於週四（9月28日）開通運營，福州至廈門最快55分鐘可達，兩地實現「一小時生活圈」。



福廈高鐵起自福州南站，經福建省莆田市、泉州市、廈門市、漳州市，接入漳州站。線路全長277公里，設計時速350公里。全線共設福州南、福清西、莆田、泉港、泉州東、泉州南、廈門北、漳州8座車站，其中漳州站為既有車站，福州南、瑩田、廈門北站為改擴建車站，福清西、泉港、泉州東、泉州南站為新建車站。

福廈高鐵最高時速以350公里運營，並安排「復興號」智慧動車組列車上線開行。開通營運初期，國鐵集團每日開行動車組列車8對；四季調圖後，每日開行動車組列車最高可達62對。福州至廈門、漳州最快分別55分、89分可達。

福廈高鐵線路圖。（央視新聞）

福廈高鐵採用基於數位化資訊建模的BIM技術等智慧建造技術，將設計、施工、營運等全過程實施一體化管理，形成了全線、全專業的「三維數位福廈高鐵」；應用北斗導航系統、智慧機器人、對環境友善的耐腐蝕鋼材等技術和材料，提高了泉州灣、湄洲灣和安海灣三座跨海大橋智慧建造水平；運用智慧調度指揮系統，透過高效調度和控制，確保列車運作的正點率和運作效率；應用高鐵災害監測大數據分析系統，透過即時監測，及時發現並處理線路安全隱患，為列車安全運行提供可靠保障。

福廈高鐵。（央視新聞）

在開通運營前，福廈高鐵經過相關部門系列檢查評估，滿足滿足高速鐵路安全、穩定營運要求，並具備開通營運條件。據悉，福廈高鐵是繼京張高鐵、京雄城際後，中國建成投用的又一智能高鐵，標誌著中國高鐵在智能化領域的探索不斷向前邁進。福廈高鐵的開通運營，將東南沿海城市群串聯起一條「黃金旅遊帶」，廈門、漳州、泉州等地形成「半小時交通圈」，對便利沿線遊客往來、促進區域經濟社會協調發展，具有十分重要的意義。