網傳河北程式設計師「翻牆」為外企打工　遭公安沒收105萬收入

據台媒中央社、新加坡《聯合早報》等報道，近日網傳一名居住在河北省承德市的程式設計師因為「翻牆」為境外公司工作，被當地公安沒收所得的105萬8000元（人民幣，下同）收入。



涉事網民24日公開發文表示：「本人為境外公司提供工作，訪問國際互聯網被河北承德雙橋公安處罰1058000。」（網絡圖片）

報道指，這名新浪微博帳號「2406409341」的男網民的微博頁面目前已被清空。但根據網絡截圖，他在24日公開發文表示：「本人為境外公司提供工作，訪問國際互聯網被河北承德雙橋公安處罰1058000。」

該網民貼出的一份承德市公安局雙橋分局行政處罰決定書顯示，他因在2019年9月份至2022年11月期間，在承德雙橋區的家中「擅自使用非法定信道進行國際聯網」，為公司提供網絡顧問服務，被警告並處罰款200元，以及沒收違法所得105萬8000元。

該網民上傳公安單位的答辯狀與查詢財產通知書等截圖指出，在2019年9月份至2022年11月期間，因藉由網絡替商業公司打工，他與商業公司雙方簽訂正式的技術服務合約。

根據協議協議，他得依據公司從微軟（Microsoft）軟件開發平台GitHub下達的指令編寫程式，同時透過疑難排解應用程式support回答使用者問題，並由視像軟件Zoom遠端辦公。

涉事網民公開的行政處罰決定書。（網絡圖片）

報道指，河北省承德市當地公安曾找上門，懷疑該網民藉由Twitter（X平台前身）發布涉嫌「恐怖主義」的訊息，查扣他的電腦，一個多月後查明確定沒有涉恐，卻認定「翻牆替外企打工」仍屬違法，還是得開罰。

針對該事件，官方《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文點評說：「如果被處罰者去外網僅僅是編寫軟體，不涉及政治和意識形態的問題，那麼這個處罰就頗值得商榷。它開的這個『先例』增加了社會的疑惑，不利於中國擴大開放。」但目前這一帖文已被刪除。