男子返工瀏覽兒童色情網站被炒魷　要求公司賠近31萬元遭拒

內地一名男子因返工期間瀏覽色情網站，被公司解僱，其其後要求公司賠償近31萬元人民幣，遭法院駁回。



內地一名男子因返工期間瀏覽色情網站，被公司解僱。（資料圖片／示意圖片）

綜合內媒報道，林某2013年入職某通信公司任工程師，雙方簽訂無固定期限勞動合約，公司於入職當日向其發放了《商業道德守則》和《員工手冊》。

《商業道德守則》規定，IT資源不得用於處理、發送、檢索、存取、顯示、儲存、列印或發布涉及欺詐、騷擾、威脅、違法、種族主義、有性傾向的、猥褻、恐嚇、誹謗或其他與職業環境不符的材料和資訊。

《員工手冊》亦規定，員工使用公司電腦或公司網絡等IT環境登入非法網站，或其它不符合公司價值觀的網站，如色情網站、猥褻兒童網站和含有種族歧視及暴力內容的網站的，公司有權立即解除與員工的勞動合同，並無需支付經濟補償。

法院審理認為，公司無需支付違法解除勞動契約賠償金。（視覺中國）

惟2020年2月，公司發現並指出，林某在工作時間使用公司電腦登入瀏覽國外兒童色情圖片和影片網站，嚴重違反了公司的《商業道德手冊》和《員工手冊》，有違社會道德並涉嫌違法，故向其發送解除勞動合約通知書，並履行了告知工會的程序。

林某就認為公司屬違法解僱，申請仲裁，要求公司支付賠償金309074.64元人民幣。仲裁委員會裁決，「本公司支付違法解除勞動合約賠償金」。對於仲裁委員會的裁決，公司不服，並向法院提起訴訟。

法院審理認為，公司提交的證據可以證明林某的行為，確實可能會影響正常工作，並對公司網絡安全造成一定的隱患。依照相關法律，判決公司無須支付違法解除勞動契約賠償金。林某不服，提起上訴。法院二審駁回上訴，維持原判。