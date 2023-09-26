｢挖呀挖｣美女老師直播帶貨　月銷售額250萬元　惹網民兩極評論

「直播帶貨」是所有內地網紅的歸宿？憑藉兒歌《挖呀挖呀挖》爆火一時的黃老師，近日被網民發現開啟直播帶貨，5場直播銷售額高達100萬至250萬元人民幣，事件引發兩極評論。



「在什麼樣的花園裏面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花。」今年五一假期，湖北武漢一名黃姓幼稚園教師，憑藉甜美長相以及教唱洗腦兒歌《挖呀挖呀挖》，在網絡爆紅，其短影片帳號更增加逾400萬粉絲。

然而人紅是非多，其後就有傳言稱，黃老師爆紅後就已辭職，開啟做起直播，靠直播帶貨和打賞獲取不菲的收入。黃老師工作的幼稚園就回應指，黃老師沒有辭職；其本人亦公開回應，稱接下來的日子，想用音樂治癒更多的人。

不過，據報道，黃老師最終還是走上了直播帶貨之路。她近30天內共開播5場，場均觀看人次582.3萬，最高觀看人次814.8萬，直播銷售額100萬-250萬元人民幣。

她近7天內共開播2場，場均觀看人次592.5萬，最高觀看人次598萬，直播銷售額25萬-50萬元人民幣。結合相關資料看，她帶貨的品類包括日用百貨、食品飲料、母嬰用品、美妝保養等。粉絲量方面，在5月5日的時候，黃老師的粉絲就已經達到了500萬，現時已經接近800萬。

相關話題周二（26日）登上微博熱搜榜，引發兩極評論。有網民認為黃老師帶貨是憑自己的能力賺錢，沒什麼不對；亦有網民表示，黃老師身為教育工作者，不該過度看重金錢，走上直播帶貨是忘了初心。

網民點睇：

「宇宙的盡頭是直播帶貨。」

「有沒有一種可能她本來就是網紅炒作的呢。」

「人家自己發視頻火了為什麼不能帶貨呢。」

「社會導向就這樣吧，他一輩子的工資可能就直播一場的收入，是我我也帶貨啊。她有這種機會的。」

「她可以不當老師，當網紅沒有錯。但以老師的名頭來賺錢真的非常下頭，至少把自己跟教育產業撇清關係，最起碼，先改個新的網名。」

