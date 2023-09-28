以個人名義向母校豪捐5千萬　深大畢業生如何實現財富自由？

深圳大學日前舉辦40周年校慶活動，獲總額超過10億元（人民幣，下同）捐贈。值得注意的是，一名去年畢業於深圳大學的學生，竟以個人名義向母校豪捐5000萬元，引發廣泛關注。那麼，這名畢業生是誰？又如何在一年內實現「財富自由」？



周三（27日）晚，深圳大學舉辦40周年校慶活動。在當晚的捐贈簽約儀式上，深圳大學獲廣東喜之郎集團有限公司捐贈1億元、深圳市京蘭投資有限公司捐贈1.6億元、深圳市葉澄海慈善基金會捐贈5000萬元。不過，最令人吃驚的是，深圳大學2018年經濟學院校友張宇峰，竟以個人名義捐贈了5000萬元，引發廣泛關注。

據深圳大學網站介紹，2022年6月，仍在讀大四的張宇峰便在經濟學院開了一場名為「師生訪談——國貿專業大四學生張宇峰實現財務自由的創新創業之路」，內容包括另類資產交易、如何平衡課程學業和課外實習時間安排、獲得名企實習offer等。

據當時的講座通知介紹，張宇峰時任新加坡對沖基金ABD Venture合夥人，主要從事另類資產投資與交易，績效卓著，收益豐厚。據了解，另類資產（Alternative Assets）是指區別於傳統資產類別以外的資產，如私募股權、對沖基金、收藏品、虛擬貨幣等。

此外，張宇峰從大二開始，就先後在新加坡跨境電商平台Shopee公司、國際顧問社麥肯錫、中金資本、騰訊以及某頭頭部美元基金等單位實習。

有網傳消息指，張宇峰是騰訊五虎之一的張志東之子，圖為張志東。（網上圖片）

內媒《界面新聞》報道，張宇峰在大學期間投資過虛擬貨幣，也曾在學校分享他的炒幣經驗。有深圳大學學生介紹，張宇峰是他朋友圈的超級大富豪，「早就財富自由了，他好幾門課都沒考，不知道後面有沒有考。」此外，張宇峰本次是從紐約回國參加深圳大學校慶，9月28日和深圳大學細談捐贈之事，之後回東莞探望父母，再飛回紐約。

有網傳消息指，張宇峰是騰訊五虎之一的張志東之子，但並未得到證實。資料顯示，張志東是騰訊主要創辦人之一，自1999年起受僱於騰訊。於1993年取得深圳大學理學士學位，主修電腦及應用，並於1996年取得華南理工大學電腦應用及系統架構碩士學位。

張志東是深圳大學的電腦天才，他在深圳大學，和馬化騰都屬於電腦技術拔尖的一撥，但張志東是其中最拔尖的。2013年福布斯中國富豪榜，張志東以228.8億元身家名列榜單第25名。