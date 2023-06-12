深圳大學摘10萬斤荔枝請全校師生吃　網民讚：最美味招生簡章

近日，內地高考落下帷幕，學生面臨志願填報和學校選擇，不少高校也紛紛推出招生簡章。有「荔園」之稱的深圳大學，將校園中成熟的近10萬斤荔枝免費分發給學校師生品嘗，並推出荔枝果茶、荔枝燒烤等特色美食，令網民直呼「最美味招生簡章」。



據深圳大學何同學介紹，學校有一片荔枝林，每年六七月份荔枝成熟時，會將荔枝採摘後發放給學校師生，今年預計產量10萬斤，每人可領取5斤。每逢夏日，學校會有免費的西瓜、冰粉等。何同學表示，感受到學校對學生的照顧，作為學生感覺很開心很幸福。

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據悉，深圳大學的荔枝林自建校起便存在，現有荔枝樹5000餘棵，主產區集中在粵海和麗湖校區，品種繁多，應有盡有，故而得名「荔園」，深大的官方配色亦為「荔枝紅」。

適逢深大40週年校慶，該校在免費派送荔枝活動中不僅設計校慶荔枝節主題logo，定制專屬環保紙袋和文化周邊產品，亦推出荔枝特調、荔枝果木烤肉、荔枝慕斯蛋糕等美食。

目前，深大麗湖校區荔枝品種有妃子笑、桂味、糯米糍、荔枝王、黑葉、白蠟、淮枝7個品種，其中桂味和糯米糍荔枝樹佔72.2%，今年預估產量為6斤左右。深大粵海校區荔枝品種有白蠟、妃子笑、黑葉、糯米糍、桂味、懷枝6個品種， 佔地約20萬平方米，預估產量10萬斤左右。

網民點睇：

哇塞 羨慕了 妥妥的招生簡章



蘇軾請求錄取



羨慕這個詞我已經說倦了



這些荔枝看起來好好吃



看得我都想報考了

