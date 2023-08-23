楊萬明任對外友協會長　或將卸任中央港澳辦副主任？

據中國人民對外友好協會微信公眾號消息，中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任楊萬明已任中國人民對外友好協會（簡稱「對外友協」）會長。外界估計，他將卸任中央港澳辦副主任及國務院港澳辦副主任的職務。



中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任楊萬明已任中國人民對外友好協會（簡稱「對外友協」）會長。（中國人民對外友好協會微信公眾號）

中國人民對外友好協會微信公眾號的報道指，8月21日，由中國人民對外友好協會主辦的第三屆「中俄青年同走友誼路」活動在北京釣魚台國賓館舉行。第十三屆全國政協副主席，中俄友好、和平與發展委員會中方主席夏寶龍出席啟動儀式並發表致辭。中國人民對外友好協會會長楊萬明陪同出席。

上述報道顯示，中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任楊萬明已任中國人民對外友好協會會長。

根據資料，59歲的楊萬明畢業於南京大學，在外事系統工作多年，曾任外交部拉美司司長、中國駐智利大使、駐阿根廷大使、駐巴西大使等職，於2022年4月任國務院港澳辦副主任，今年機構改革後出任中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任。

據上月報道，中央港澳辦組建工作已完成，根據港澳辦網頁轉發貴州政府的稿件，文章第一段交代7月初在貴陽舉行的泛珠三角區域合作行政首長聯席會議會者名單時，楊萬明職銜為中央港澳辦、國務院港澳辦副主任。

楊萬明是對外友協第十一任會長。據協會官網介紹，對外友協成立於1954年，是中國從事民間外交事業的全國性人民團體。

楊萬明。（資料圖片）

鮮少有會長兼任黨或政府的要職

疏理對外友協此前十任的會長名單，會長一職主要由中國外交系統的卸任官員擔任，早年（70年代或以前）也有人在仕途中段任會長後，再轉任其他政府職務，但這情況在近年不再出現。對外友協會長或兼任全國政協一類諮詢機構的職位，但鮮少有會長同時兼任黨或政府的要職。因此外界估計，楊萬明將卸任中央港澳辦副主任及國務院港澳辦副主任的職務。

以楊萬明上三屆會長為例，上一屆的會長林松添（2020.4－2023.8）曾任駐南非大使，卸任後始任對外友協的會長一職，並兼任全國政協外事委員會副主任。

上兩屆的會長李小林在進入對外友協工作前，曾任中國駐美大使館一秘書，此後轉至對外友協工作，2011年-2020年任會長期間，曾兼任全國政協外事委員會副主任一職。

上三屆的會長陳昊蘇（2000.10－2011.9）曾任北京市副市長及廣播電影電視部副部長，卸任廣播電影電視部副部長後，1990年起任對外友協副會長，2000年升任會長。

雖然楊萬明出任中央港澳辦、國務院港澳辦副主任一職的時間不長，但港澳辦的幹部調整與對香港工作不斷調整優化相關，因應時勢而作出變動完全是不足為奇。