曾被稱｢晶片狂人｣　紫光集團原董事長趙偉國貪污案開庭　涉案14億

央視報道，28日，吉林省吉林市中級法院一審公開開庭審理紫光集團原董事長趙偉國貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益一案。趙偉國被指非法佔有國有資產4.7億餘元（人民幣，下同）、造成國家直接經濟損失8.9億餘元、致使上市公司遭受4645萬餘元的損失。趙偉國當庭表示認罪、悔罪。



紫光集團曾是中國自主晶片領軍企業之一，業界曾將趙偉國稱為「芯片狂人」。（資料圖片）

吉林市檢察院起訴指控：2018年至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集團購買的通州商務園項目房產，獲取房產溢價利益，非法佔有國有資產4.7億餘元。

2014年至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長等的職務便利，將本單位的盈利業務交由李祿媛等特定關係人經營，或者以明顯高於市場價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管理服務，造成國家直接經濟損失8.9億餘元。

2019年，趙偉國還指使其實際控制的上市公司的董事，將公司項目以明顯低於市場價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司遭受4645萬餘元的損失。檢察機關提請以貪污罪、為親友非法牟利罪、背信損害上市公司利益罪追究趙偉國的刑事責任。

紫光集團曾是中國自主晶片領軍企業之一。（資料圖片）

紫光集團曾是中國自主晶片領軍企業之一，業界曾將趙偉國稱為「芯片狂人」。

1967年生於新疆的趙偉國自清華大學電子工程系（原無線電電子學系）畢業後進入校企清華紫光，1997年參與收購江西無線電廠，並在1999年的互聯網泡沫時期成立中華醫療網，後被海外基金收購部分股權，從而獲「第一桶金」。2010年，紫光集團陷入虧損之際，他入股35.3%，並在後來增至49%，負責公司實際運營，逐步把「航向」轉道集成電路行業。2009年趙接過總經理之位時，紫光集團資產規模僅約13億元，到2015年底總資產膨脹至1054億元，並在2019年底達到2978億元的峰值。

然而集團存在暗湧，有前員工表示，在趙偉國掌控下，紫光的最大問題是「短貸長投」，不斷將從銀行和債券市場融到的錢拿去大額投資，而其收購的企業又無法迅速上市，長期投資退不出來，無法償還短貸。

2018年，清華大學推進校企改革，籌劃轉讓紫光集團的控股權，導致紫光集團在2019年3月之後便無法在市場上繼續發債。2020年11月，紫光集團更因債券違約而引爆債務危機。2021年7月，紫光集團進入破產重整程序。

去年7月，紫光集團兩大股東清華控股、北京健坤投資集團全數退出，由北京智廣芯控股接手。集團同時發生人事變更，李濱獲董事會選為董事長兼總經理，以取代執掌十多年的趙偉國。北京一中院裁定確認紫光集團等七家公司重整計劃執行完畢，並終結重整程序。