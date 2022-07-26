紫光集團原董事長趙偉國傳遭帶走調查　目前仍與外界失聯

據內媒財新網報道，紫光集團原董事長趙偉國於7月上旬被有關部門從北京家中帶走，之後一直處於與外界失聯的狀態。



消息指出，趙偉國或捲入個人所控公司和原紫光集團旗下公司之間的利益輸送，如設備採購、裝修工程等未經公開招投標的問題。

1967年生於新疆的趙偉國自清華大學電子工程系（原無線電電子學系）畢業後進入校企清華紫光，1997年參與收購江西無線電廠，並在1999年的互聯網泡沫時期成立中華醫療網，後被海外基金收購部分股權，從而獲「第一桶金」。2010年，紫光集團陷入虧損之際，他入股35.3%，並在後來增至49%，負責公司實際運營，逐步把「航向」轉道集成電路行業。2009年趙接過總經理之位時，紫光集團資產規模僅約13億元（人民幣．下同），到2015年底總資產膨脹至1054億元，並在2019年底達到2978億元的峰值。

紫光集團曾是中國自主晶片領軍企業之一。（資料圖片）

當時，作為中國晶片產業一支主力艦隊，紫光集團旗下企業覆蓋手機晶片、存儲晶片、可編程晶片FPGA、集成電路封裝測試等各大環節，集團並通過多筆「蛇吞象」式的投資和併購迅速擴張，包括在2013年以162億元將展訊、銳迪科合併為內地最大獨立手機晶片廠商紫光展銳；2015年以25億美元（約196億港元）從惠普手中買下華三51%股權，成立了足以與華為拚搏的新華三集團。然而集團存在暗湧，有前員工表示，在趙偉國掌控下，紫光的最大問題是「短貸長投」，不斷將從銀行和債券市場融到的錢拿去大額投資，而其收購的企業又無法迅速上市，長期投資退不出來，無法償還短貸。

2018年，清華大學推進校企改革，籌劃轉讓紫光集團的控股權，導致紫光集團在2019年3月之後便無法在市場上繼續發債。2020年11月，紫光集團更因債券違約而引爆債務危機。去年7月16日，紫光集團在北京市第一中級人民法院進入破產重整程序，由管理人對外招募戰略投資者，最終確定智路建廣聯合體為接盤人。

今年7月11日，紫光集團兩大股東清華控股、北京健坤投資集團全數退出，由北京智廣芯控股接手。集團同時發生人事變更，李濱獲董事會選為董事長兼總經理，以取代執掌十多年的趙偉國。7月13日，北京一中院裁定確認紫光集團等七家公司重整計劃執行完畢，並終結重整程序。