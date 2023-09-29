十一黃金周｜首日料6320萬人次出行　廣州市民自駕9小時未出省

周五（9月29日）是內地黃金周假期首日，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量6320.5萬人次，較去年同期增長53.2%。



當日，鐵路預計發送旅客2020萬人次，按年增長108.2%；公路預計發送旅客4002.5萬人次，按年增長32.9%；水路預計發送旅客81萬人次，按年增長48.2%；民航預計發送旅客217萬人次，按年增長143.4%。預計全國高速公路流量約6600萬輛次，按年增長43.5%。

另據「廣東交通」消息，周四（9月28日），廣東省高速公路車流量突破歷史高峰（2023年5月3日，922.64萬車次），達990.76萬車次，再創歷史新高，按年增長7.38%。

據內媒報道，廣州市民譚女士錯峰出行，仍沒有躲過被「堵」的命運。她9月27日晚10點從廣州出發，計劃前往湖南省度過假期。然而，在9小時的自駕途中，她甚至還沒有駛出廣東省境內，直至28日上午11點左右，路況才漸漸好轉。她預測，這種異常的交通擁堵可能是因為從廣州、深圳等地返回湖南和湖北的人員較多，導致道路不堪重負。

「廣東交通」稱，今年的中秋、國慶假期長達8天，假期公眾出行意願高漲，出行出遊需求集中釋放，廣東高速公路車流量急速上升，9月27日已達857萬車次。預計假期最後兩天（10月5日至10月6日）返程車流聚集，車流量將重新攀升至高位。