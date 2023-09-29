十一黃金周｜深圳觀瀾連續8晚「打鐵花」　體驗傳統煙花非遺絕技

中秋節及國慶日若打算北上遊玩的話，到深圳看傳統「煙花」會有驚喜。這可不是一般煙花，而是溫度達到1,600℃的「打鐵花」，打出的火花好像煙花一樣熣燦，被譽為「一生必看的非遺」。

「打鐡花」於中秋及國慶假期間難得在深圳觀瀾湖上演，有興趣的話不要錯過了。



國慶中秋好去處｜1600℃鐵水打成夢幻花火 氣氛十足

中國傳統非遺「打鐵花」，被社交平台譽為「一生必看的非遺」，於國慶中秋8天長假期在深圳觀瀾湖運動公社上演，匠人站在當中把滾燙鐵水潑向空中造成的花火，極為美觀，非常值得去看。（當夢想家沒有了夢＠抖音/當代中國授權）

有看過內地熱播劇《延禧攻略》的話，對「打鐵花」或許會有一點概念。

劇中高貴妃為了討好太后，在太后壽宴期間準備了一場「萬紫千紅」的表演助慶，表演者將鐵等金屬以高溫燃燒，至1,600℃達致液體狀態時，隨即把滾燙的鐵水向高空中激潑，在黑夜中綻放成熣燦奪目的火花，就好像「煙花」一樣美麗，令人歎為觀止。

不過，《延禧攻略》稱這種技藝為「打樹花」，網絡上有說這與「打鐵花」相通，有的則說兩者在表達方式上有少許不同。「打樹花」是把鐵水向牆上飛潑，形成花火，而「打鐵花」則潑向天空，令鐵水在黑夜中構成耀目的火花。

無論如何，兩者都是傳統民間在節日中自娛的表演，都有「平民煙花」的美譽。

打鐵花是中國古代匠師們在鑄造器皿過程中意外發現的一種表演技藝，始於北宋，有千多年歷史。2008年6月，河南省確山縣申報的打鐵花獲准列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。圖為深圳觀瀾湖打鐵花表演。（當夢想家沒有了夢@抖音/當代中國授權）

國慶中秋好去處｜深圳觀瀾「打鐵花」 8天長假每晚上演

匠人穿着保護衣物，手拿工具把溫度極高的鐵水向天撒潑，單是看功架已值回票價。 （深圳本地指南＠抖音 /當代中國授權）

今天，這項「打鐵花」非遺絕技，大家可以在深圳欣賞到了。

在9月初開始，深圳龍華觀瀾湖便有「打鐵花」上演，表演推出以來，每晚都迎來近千人次遊客入園觀賞。中秋節正日至國慶假期內，更由9月29日至10月6日共8天長假期，每晚8時20分至40分都在深圳龍華觀瀾湖運動公社景區表演區上演。

到場的遊客，會圍站在一定距離之外，確保安全。表演開始時，匠人把鐵水以高溫燃燒至1,600℃後，把鐵水高高拋起，由另一匠人以木板擊打到空中，幻化成鐵樹銀花的奇觀。

國慶中秋好去處｜觀瀾湖度假區 主打刺激運動 常有嘉年華

在國慶中秋長假期期間，觀瀾湖內還有燈光節，非常值得參觀。（網上圖片 /當代中國授權）

要看表演，就要到觀瀾湖旅遊度假區，這個佔地22萬平方米、集生態旅遊、體育、休閒、娛樂等功能的綜合旅遊點，是深圳北新晉的網紅打卡點。

園區的一大特色是體育主題，網球是主打項目。這裏有8個標準網球場，其中中央網球場就有3,000個座位。

這裏有機動遊樂和軍事體育拓展基地兩大主題園區，有深圳首家摩天輪、太空漫步、碰碰車、卡丁車等機動遊樂項目。此外，還有室內滑雪場卡魯冰雪世界，以及以推廣海洋科普知識為主的深圳觀瀾海洋。

在長假期期間，觀瀾湖生態運動公社還推出了魔幻趣玩節，有魔術、小丑等表演項目，適合年輕人，或一家人北上同樂。

活動：觀瀾湖生態運動公社打鐵花表演

地點：觀瀾湖生態運動公社水秀大舞台

交通：地鐵4號線觀瀾湖站A出口

門票：線上平台買¥29.9，售罄後¥39.9，在微信公眾號【深圳城事攻略】發送【觀瀾湖】獲取購票入口

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