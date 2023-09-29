十一黃金周｜深圳觀瀾連續8晚「打鐵花」 體驗傳統煙花非遺絕技
中秋節及國慶日若打算北上遊玩的話，到深圳看傳統「煙花」會有驚喜。這可不是一般煙花，而是溫度達到1,600℃的「打鐵花」，打出的火花好像煙花一樣熣燦，被譽為「一生必看的非遺」。
「打鐡花」於中秋及國慶假期間難得在深圳觀瀾湖上演，有興趣的話不要錯過了。
國慶中秋好去處｜1600℃鐵水打成夢幻花火 氣氛十足
有看過內地熱播劇《延禧攻略》的話，對「打鐵花」或許會有一點概念。
劇中高貴妃為了討好太后，在太后壽宴期間準備了一場「萬紫千紅」的表演助慶，表演者將鐵等金屬以高溫燃燒，至1,600℃達致液體狀態時，隨即把滾燙的鐵水向高空中激潑，在黑夜中綻放成熣燦奪目的火花，就好像「煙花」一樣美麗，令人歎為觀止。
不過，《延禧攻略》稱這種技藝為「打樹花」，網絡上有說這與「打鐵花」相通，有的則說兩者在表達方式上有少許不同。「打樹花」是把鐵水向牆上飛潑，形成花火，而「打鐵花」則潑向天空，令鐵水在黑夜中構成耀目的火花。
無論如何，兩者都是傳統民間在節日中自娛的表演，都有「平民煙花」的美譽。
國慶中秋好去處｜深圳觀瀾「打鐵花」 8天長假每晚上演
今天，這項「打鐵花」非遺絕技，大家可以在深圳欣賞到了。
在9月初開始，深圳龍華觀瀾湖便有「打鐵花」上演，表演推出以來，每晚都迎來近千人次遊客入園觀賞。中秋節正日至國慶假期內，更由9月29日至10月6日共8天長假期，每晚8時20分至40分都在深圳龍華觀瀾湖運動公社景區表演區上演。
到場的遊客，會圍站在一定距離之外，確保安全。表演開始時，匠人把鐵水以高溫燃燒至1,600℃後，把鐵水高高拋起，由另一匠人以木板擊打到空中，幻化成鐵樹銀花的奇觀。
國慶中秋好去處｜觀瀾湖度假區 主打刺激運動 常有嘉年華
要看表演，就要到觀瀾湖旅遊度假區，這個佔地22萬平方米、集生態旅遊、體育、休閒、娛樂等功能的綜合旅遊點，是深圳北新晉的網紅打卡點。
園區的一大特色是體育主題，網球是主打項目。這裏有8個標準網球場，其中中央網球場就有3,000個座位。
這裏有機動遊樂和軍事體育拓展基地兩大主題園區，有深圳首家摩天輪、太空漫步、碰碰車、卡丁車等機動遊樂項目。此外，還有室內滑雪場卡魯冰雪世界，以及以推廣海洋科普知識為主的深圳觀瀾海洋。
在長假期期間，觀瀾湖生態運動公社還推出了魔幻趣玩節，有魔術、小丑等表演項目，適合年輕人，或一家人北上同樂。
活動：觀瀾湖生態運動公社打鐵花表演
地點：觀瀾湖生態運動公社水秀大舞台
交通：地鐵4號線觀瀾湖站A出口
門票：線上平台買¥29.9，售罄後¥39.9，在微信公眾號【深圳城事攻略】發送【觀瀾湖】獲取購票入口
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