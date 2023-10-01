中國科考隊首次登頂世界第六高峰卓奧友峰　開展綜合科學考察

10月1日9時15分，18名科考隊員成功登頂卓奧友峰，這是中國科考隊首次登頂珠峰以外的海拔8000米以上高峰。



按照計劃，此次科考將完成峰頂自動氣象站架設和冰雪測厚，獲取峰頂冰芯與巖石樣品，采集極高海拔梯度雪冰與巖石樣品，觀測冰川退縮對冰緣生態系統及其碳源匯過程影響關鍵數據，收集極高海拔人體健康動態調查樣品和數據。

2022年和2023年，中國連續兩年成功實施「巔峰使命」珠峰科考。此次卓奧友峰科考是在珠峰科考基礎上，再次實施的極高海拔多學科交叉綜合科考活動，標誌著中國具備了開展極高海拔綜合科學考察的體系化能力，「科考登山」進入常態化模式。

卓奧友峰地處喜馬拉雅山脈中部，海拔8201米，為世界第六高峰，東距「世界之巔」珠穆朗瑪峰約30公裏。其山勢魁偉，山體常年積雪，山區氣候與珠穆朗瑪峰相似。

卓奧友峰是世界第六高峰。

中國科學院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟介紹，卓奧友峰地區的西風—季風協同作用比珠峰地區更劇烈，卓奧友峰是所有海拔8000米以上高峰中峰頂冰雪厚度最厚的山峰，保存著潛在最豐富的極高海拔氣候變化檔案。同時，這裏的加布拉冰川是研究冰川退縮對冰緣生態系統結構和功能變化，及其碳源、碳匯過程影響的最佳區域，更是開展極高海拔人體健康動態調查的理想區域，因此卓奧友峰極高海拔綜合科考具有重要的科學意義。