放棄登頂珠峰夢想只為救回一條人命　2中國登山者：不後悔

海拔8450米，登頂還是救人？近日，中國籍登山者范江濤、謝如祥二人攀登世界第一高峰珠穆朗瑪峰，卻在距峰頂不到400米的時候放棄登頂計劃，原因是他們發現一名女性登山者遇險，決定救人為先。事跡曝光後，二人受到輿論激讚，認為比起衝擊頂峰，他們救人的行為更偉大。事主坦言，雖然未能實現夢想，但他不後悔，因為救人更重要。



珠峰C2營地附近。 （央視新聞）

5月18日晚8點20分左右，作為湖南登山隊領隊的范江濤和夏爾巴嚮導（為攀登者提供支持的珠峰本地居民）攀登到了珠峰海拔8450米的位置時，發現一人倒下，被鎖在繩子上。他憶述，當時對方右手沒戴手套，手經已發黑，左手戴了薄抓絨手套，未見羽絨手套。其全身顫抖，向右倒臥縮成了一團，連體服也嚴重破損。

他隨即詢問對方是否中國人，但未獲回應，接著又試著問了名字，對方才緩緩用湖南方言說自己姓劉。經查，范江濤發現對方的氧氣已耗盡，臉部被薄冰覆蓋，手亦凍傷，生命體徵微弱，而背後的下降器被鎖死，整個人被固定在主繩上，無法移動，情況危急。

這時，夏爾巴嚮導開始催范江濤往上登，但猶豫了一會後，范決定索性放棄登頂，折返救人。不過這一開始遭到了夏爾巴嚮導的反對，認為那名倒下的女人已經死了，不用救了，但范江濤決心已下。

遇險的劉女。 （央視新聞）

接下來的2個多小時，珠峰上演了令人動人的一幕。范江濤來到劉女身邊，開始為她換氧氣，餵熱水、糖、巧克力，按摩手腳、做心臟復甦，以及解除被鎖定的下降器。之後，劉女慢慢恢復表達能力，透露她當日中午就已經沒有了水，不知氧氣何時耗盡，手套丟在山上，也不知夏爾巴嚮導何時不見人。

隨著恢復一定體力，范江濤和其夏爾巴嚮導開始架著劉女向下走。不過挑戰現在才開始，當下降100至200米左右，劉女就再次昏迷，倒在路邊無法移動，令范江濤沮喪。他表示，在那個海拔高度，即使拿瓶水都會覺得累，其和夏爾巴嚮導體力和資源有限，「真的已經搬不動了」。無奈之下，范只好把劉女安置到主路繩旁邊的石板上，給她一些氧氣，之後求援。

到晚上10時左右，當下了30米，范江濤遇到了謝如祥和他的夏爾巴嚮導，馬上哭著向他道出情況。謝如祥隨即趕到劉女處，見她還有一些微弱的反應，便趕忙拿出熱水給她喝。之後，他讓他的夏爾巴嚮導將劉女背起，並用繩索固定好位置。與范江濤會合後，他們再輪流在後方托舉，直到凌晨12時15分終於抵達營地，如釋重負。

范江濤和夏爾巴嚮導帶著劉女下移。 （央視新聞）

事後據了解，劉女是獨自報名攀登珠峰，詎料因體力透支、補給物不足而遇險。慶幸的是，劉女當晚身體已恢復，目前狀態良好，還和救命恩人一起吃飯。

對於這次事件，范江濤、謝如祥感受極深。為了準備此次攀登珠峰，他們經過各項測試和訓練，4月9日從湖南長沙啟程，5月15日開始向珠峰峰頂最後衝刺。因此，當他們表示放棄登頂時，其夏爾巴嚮導皆非常震驚。

范江濤坦言其實自己當時的情緒也很激動，營救最艱難的是決定，要放棄自己多年的夢想，「花了這麼多錢，用了這麼久的時間，吃了這麼多的苦，就要全部放棄了，心裡還是很難過的」。

不過最後還是救人壓倒了私心。謝如祥表示，對於他而言，登珠峰是個人理想，但這沒法和生命相比。

湖南省體育總會對范江濤和謝如祥予以高度讚揚。（湖南省體育總會）

而事件引起輿論一片好評，近日，湖南省體育總會便向湖南省登山隊發出賀信，祝賀幾名隊員成功登頂珠峰，同時專門對范江濤和謝如祥兩名隊員的救人義舉予以高度讚揚。