颱風小犬｜風力增至12級趨向東南沿海地區　福建啟動四級應急響應

颱風「小犬」（Koinu）逐漸增強，風力已達到12級。中央氣象台預計，颱風小犬正趨向東南沿海地區，廣東、福建等地或將受到災害性天氣影響。今日（2日）上午8時，福建省啟動重大氣象災害（颱風）四級應急響應。



今年第14號颱風小犬在菲律賓以東洋面生成。10月1日晚，中央氣象台宣布，颱風小犬已經加強至12級，這是近期以來西太平洋上出現的最強颱風。

颱風小犬風力已增至12級，趨向東南沿海地區。

根據中央氣象台最新預報，颱風小犬將在10月3日加強為14級以上的強颱風級，並持續向西移動，逐漸趨向中國東南沿海地區。10月4日起，福建、廣東等沿海省份或將迎來強風、暴雨和巨浪。10月6日前後，颱風小犬將進入南海東北部洋面。

今日上午，福建省氣象局啟動重大氣象災害（颱風）四級應急響應。氣象台預計，10月4日，受冷空氣和颱風外圍環流影響，福建沿海海區最大風力8至9級、陣風10至12級；閩中、閩南漁場最大風力9至10級、陣風11至13級。

正值國慶中秋雙節期間，氣象專家提醒，10月4日至10月7日，福建沿海海區有大風，過往或作業船舶需註意做好濱海旅遊和沿海養殖的安全管理及沿海工程設施加固等工作。

福建啟動四級應急響應。

此外，廣東天氣官方預計，4日-6日，粵東海面風力逐漸加大到8-10級，颱風中心經過附近海域旋轉風13-15級；5日-6日，粵東和珠江三角洲南部市縣多雲轉中雷雨，局部有暴雨或大暴雨。氣象部門提醒，假期尾聲，受颱風和冷空氣影響，廣東東部海面和沿海市縣有明顯風雨影響。假期返程遇上明顯風雨過程，屆時出行交通擁堵風險進一步增高，請提前做好返程計劃安排。海島旅遊需多加留意，盡量避免滯留海島。