黃金周｜安徽小型飛機墜機一死一傷　俱樂部宣傳：大人小孩都可玩

內地今年的中秋節和國慶長假連休（9月29日至10月6日）共8天，大量民眾出遊玩樂。安徽合肥市昨日（1日）有小型飛機墜機，網傳有傷亡，內媒《界面新聞》等證實機上兩人一死一傷，屬地鎮政府人員表示，鎮上為此忙到深夜，死者疑為教練。



綜合內媒報道指，小型飛機意外墜入一片牧場，小型飛機屬於安徽金鷹航空俱樂部有限公司。現場照片顯示，一架紅色小型飛機破損嚴重，其中一個機翼已經折斷，機艙中疑似有兩人，坐在機艙中一動不動。有救援人員和醫療救護人員正在現場處置。飛機翅膀上可見「安徽金鷹」和「B-9541」等字樣。

意外現場。（網絡圖片）

安徽金鷹航空俱樂部人員表示，目前因違規需要停業整頓，「現在都叫停了，變成遊樂園了，現在不讓玩了，不讓接待了。最近說都違規不讓帶小孩子，你老是帶小孩子，現在暫時讓停業整頓」。

《九派新聞》等報道指，一些關於安徽金鷹航空俱樂部的國慶宣傳影片被刪除，其中部分影片宣稱大人小孩都可以玩。

該俱樂部的宣傳視頻號簡介寫道：「全新飛行場地，全新體驗項目，一起身臨其境飛上藍天，一起天際遨遊」「只需399，一頓晚餐錢，你也可以駕駛飛機飛上藍天」。

報道又指，早在2018年，安徽金鷹航空俱樂部一架乘坐兩人的飛行器墜入藕塘裏，機上兩名乘員脫險。據俱樂部時任法人代表馬銀海介紹稱，這架民用飛行器在事發前正在進行常規飛行迫降訓練，由於飛行器上學員操作失誤，造成迫降失敗，滑行到藕塘中。