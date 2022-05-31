23歲空軍墜機殉職　台美合作AT-3教練機　服役38年15宗事故10死

台灣高雄空軍官校學員進行飛行訓練時發生意外，一架AT-3教練機今日（31日）上午於高雄岡山基地起飛執行訓練，其後在高雄墜機，教練機上的少尉飛行學員死亡。



據台媒報道，AT-3教練機自1984年服役至今已38年，發生15宗意外事故，10名飛官殉職。台灣政府近年推動「國機國造」，2017年由中科院、漢翔研製勇鷹高級教練機，在勇鷹陸續交付空軍後，預計將逐步汰換AT-3教練機。



救難人員在現場拉起封鎖線。（《聯合報》）

綜合台媒《聯合報》及中央社報道，空軍一架AT-3教練機上午在高雄墜機，駕駛為空軍官校110年班徐大鈞少尉，飛行編號AR32，機號0852，於上午8時3分起飛，這是他第二次單機單飛，於8時8分光點消失。高雄市消防局表示，31日早上8點9分岡山區發生航空器事故，到達現場時火勢已熄滅，現場發現1名男性遺體，明顯死亡未送醫。

台媒報道指出，AT-3教練機是空軍現役教練機，自1984年服役至今已38年，由航空工業發展中心（漢翔航空工業公司前身）與美國諾斯洛普公司合作研發。AT-3教練機除平時教練用途外，也是空軍雷虎特技小組採用的表演機種，戰時也可擔任輕攻擊、對地炸射等任務。

AT-3教練機由航空發展中心自行研究設計與製作，使用TFE731-2-2L渦輪扇噴射發動機，首架在1980年出廠、共生產63架，1984年正式服役，服役迄今38年來，包括今天這宗意外在內共15宗意外事故。

圖為AT-3教練機的同型機。（維基百科）

據台媒《 聯合報》報道，財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，這架31日墜毀的教練機機尾序號標示，應為1988年出廠至今，雖服役34年，但在航空器操作壽限仍屬壽命中期，加上配備馬丁貝克MK-10L彈射椅，他認為AT-3教練機仍可視為成熟安全的機種。

蘇紫雲表示，AT-3教練機搭載兩具台美合作的TFE731-2-2L發動機，推力3500磅、約1575公斤，綜合推力可達3150公斤，油路系統也採複式配置，具有故障後避免單一系統失效的設計，而其逃生設備為馬丁貝克MK-10L彈射椅，可在零高度零速度彈射，依照原廠統計至今全球仍有500具MK-10彈射椅服役中，安全記錄則有800人成功彈射逃生。

蘇紫雲認為，AT-3可視為成熟的安全機種。他指出，教練機的服役時間都很長久，例如美國空軍的T-38教練機至今已服役61年，仍為美國現役高教機，美國空軍並編列3.8億美元採購J-85新引擎與裝備，打算服役至2040年代再由T-7紅鷹教練機完全取代。台灣政府推動「國機國造」後，由漢翔研製「勇鷹」高教機，預計逐步汰換台灣AT-3教練機。

空軍飛官徐大鈞家屬趕抵失事現場，徐媽媽悲痛需要人攙扶。（ETtoday）

台軍近6年17宗事故 10宗墜機



據台媒《ETtoday》統計，台灣空軍6年來發生17宗事故，有10場墜機、18人殉職。2022年已發生2宗重大飛安意外，F-16V在1月11日墜海，上尉駕駛陳奕殉職。幻象2000於3月14日墜海，中校黃重凱跳傘逃生，事故原因仍待釐清。

此外，2020年1月2日，UH-60M黑鷹直升機於在新北烏來山區墜毀，台灣參謀總長沈一鳴空軍上將、國防部政治作戰局副局長于親文空軍少將等8人殉職，創下台軍空難殉職將領軍階最高的紀錄。