歐對華電動車反補貼調查　中國汽車工業協會：嚴重擾亂全球產業鏈

周三（4日），歐盟委員會宣布對中國電動車發起反補貼調查。對此，中國汽車工業協會表示遺憾和堅決反對，批評歐方此舉將嚴重擾亂全球汽車產業鏈供應鏈，又指合作才有未來，協會堅決反對貿易保護主義。



聲明指，中歐汽車產業有著廣泛的合作空間和共同利益，雙方深入合作四十多年，早已形成「你中有我，我中有你」的格局。協會尊重歐洲汽車工業的同仁，對他們在汽車產業的創新表示敬意，也願意在電動車領域繼續與歐洲同仁加強合作、共同發展。中國汽車產業堅持走綠色、低碳、永續發展道路，與歐盟發展方向完全一致。中國市場是許多歐盟車企最大的海外市場，歐盟車企也都見證了中國電動車產業的成長之路。中國電動車市場是競爭非常激烈的市場，絕非靠補貼來支撐保護的，這是非常清楚的事實。歐盟罔顧這一事實、堅持發起反補貼調查，是明顯的保護主義行為，必將給全球電動車的發展蒙上陰影，延緩包括歐盟在內的全球電動汽車行業的發展進程，對全球碳中和 進程造成不利影響。

聲明續指，中歐汽車產業是夥伴而非對手，汽車產業的發展要靠公平競爭而非保護主義。協會將繼續加強和歐盟汽車產業的合作，透過更多的方式鞏固和發展中歐汽車產業合作關係，將更好的產品和服務帶給歐洲和全球的消費者。

最後聲明指出，中歐汽車產業合作基礎雄厚，潛力大。中國汽車產業願與歐盟產業積極進行對話溝通，透過合作解決彼此關切，實現共同發展。希望歐方為此創造有利條件，而非設立障礙，來支持雙方產業攜手努力，將汽車領域建構成中歐合作共贏的樣板。