mRNA疫苗技術獲諾貝爾獎　張文宏：生物醫藥領域的巨變

2023年諾貝爾生理學或醫學獎，由兩位成功發現mRNA疫苗技術的科學家考里科（Katalin Karikó）及韋斯曼（Drew Weissman）獲得。

對此，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，「mRNA疫苗技術的落地，是人類文明史上的又一次『盜火』，預示可能會帶來生物醫藥領域的巨變。」



莫德納和輝瑞的新冠疫苗都是使用mRNA技術。（AP）

張文宏稱，人類識別外來病原體的核酸並誘導強烈的發炎反應，透過發炎反應消除病原體，這是人類進化中形成的保護機制，是人類在自然界生存數百萬年的免疫力密碼。

張文宏指出，mRNA疫苗技術的落地正是繞過了人類數百萬年形成的核酸識別與發炎反應，讓mRNA疫苗實現在體內靶向分子的表達。「這項技術落地是人類科學的又一次底層技術突破，將帶來我們難以預期的生物醫藥領域巨變。」

張文宏表示，與歷史上的減毒活疫苗、滅活疫苗，以及重組蛋白疫苗不同，mRNA屬於核酸疫苗，在新冠疫情中首次用於人類對抗疾病，是透過直接注射mRNA在體內表達特異性蛋白來維持持續的免疫應答，建立很強的免疫力。

張文宏表示，「mRNA疫苗技術的落地，是人類文明史上的又一次『盜火』，預示可能會帶來生物醫藥領域的巨變。」（澎湃新聞）

張文宏說，「由於在疫苗的製造過程上不需要再進行蛋白的表達和純化，只要合成基因就可以了，對疫苗的製造過程而言是一次極大的技術突破，用於應對新冠這樣的突發傳染病，優點非常明顯。」

張文宏認為，更重要的是這類技術的臨床應用從此開啟了一個新的天地。「透過mRNA技術用於疫苗的研發和應用，以及應對大流行的成功，標誌着人類掌握了直接輸注核酸在體內表達所需的疫苗成分或其他疾病治療所需的蛋白質組分，對於腫瘤性疾病、遺傳性疾病、免疫性疾病，將帶來極大的前景。」