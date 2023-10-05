內地23間國企成立「武裝部」　可配槍上崗引發輿論猜測

上海國資委旗下的城投集團近期成立了軍事部門「人民武裝部」（簡稱人武部），引起輿論關注。據統計，近期除了上海之外，包含武漢、惠州等多地國企短短幾月也相繼成立人武部。有評論認為，多地國企成立人武部的目的對象指向討債人，係為應對隨時可能發生的群體事件做準備。



綜合《自由亞洲電台》等媒體報道，上海城投集團9月28日以「加強國防後備力量建設」等理由，成立由中國解放軍上海警備區直接管理的「人民武裝部」。成立大會當天，台上的7人當中，有4人是解放軍軍官。上海警備區現任指揮官劉傑少將和政委胡世軍少將為該部門揭牌，劉傑向城投人武部提出要求，要「深刻理解把握黨管武裝工作的政治屬性和時代特性」。

上海城投集團是經上海市政府授權從事城市基礎設施投資、建設和運營的大型專業投資產業集團公司，隸屬上海市國資委。

上海城投集團人民武裝部成立，隸屬上海警備區直接領導管理。（新浪網）

另據內媒報道，除了上海城投集團，廣東惠州市水務集團、交通投資集團、城市建設投資集團等國有企業近期也相繼成立人民武裝部。

此外，如武漢農業集團官網消息指出，自今年初以來，武漢9間國企成立了人民武裝部。武漢農業集團強調，「人民武裝部要提高政治站位，始終用習近平強軍思想武裝頭腦，確保基層人民武裝工作的正確方向。」

在數個月前，5月26日，內蒙蒙牛集團也成立了人民武裝部。據知情人士說法，截止目前，今年已經有23間國企成立人民武裝部。公開資料顯示，人武部是中共在縣、鄉兩級行政區、高校等設立的軍事部門，該部門為中共軍委國防動員部下屬部門，具有濃厚的後備戰時動員性質。不過中國當局在央屬和市屬重點國有企業設立直屬人武部，引發輿論猜測。