「靠企吃企」問題多發　學者：國企、金融、體育仍是重點反腐領域

中共總書記習近平9月27日主持政治局會議，表示國有企業、金融、體育領域黨建因巡視得到加強，但也存在一些問題，要從嚴從實抓好整改。受訪學者評估，這可能預示著中共高層在下一輪中央巡視中，還將繼續針對國企、金融等今年重點反腐領域加大整治力度。



中共政治局會議指出，巡視是發現和推動解決問題的有效方式，二十屆中央第一輪巡視推進政治監督具體化、精準化、常態化，將全面推進從嚴治黨的戰略性制度安排。

會議指出，從巡視看，國企、金融、體育領域黨建、全面從嚴治黨得到加強，但也存在一些問題，要把嚴的基調、措施和氛圍傳導下去、一貫到底。

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍表示，中共領導層在二十屆首輪中央巡視後開會，時間點與官方通報范一飛被公訴重合。會議還點名國企、金融、體育存在一些問題，意味著這些領域的腐敗可能根深蒂固。

中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛。(新浪)

唐任伍認為，第二輪中央巡視仍將繼續是中共反腐的重點甚至持續性開展，以起到很大的震懾作用。

中央第一輪巡視近日完成回饋工作，嚴肅指出國企、金融、體育領域存在的突出問題，包括「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發。唐任伍分析指出，中國目前大量的腐敗都是通過巡視被發現，這種反腐方式既受到民眾歡迎，也被中共高層反覆推崇。最新一輪中央巡視對反腐「起了很大作用」，未來將成為「中國反腐敗的主要制度安排」，未來料要求增強對「一把手」監督實效，加大腐敗案件查處力度。