車Cam直擊｜湖南婚車突越線迎頭撞垃圾車致6死　傳死者多為伴娘

10月3日，內媒報道指，當天上午10點左右，湖南岳陽臨湘市發生一宗婚車與垃圾車相撞事故，疑似造成多人傷亡，其中多人是伴娘。10月4日，當地官方就此事發布警情通報，證實該事故造成6人死亡。



一段事發時的行車紀錄儀片段其後曝光，顯示婚車突然越線變換車道，迎頭撞上垃圾車，婚車後的一輛私家車也險被波及。



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內媒報道指，事發當晚，岳陽市委副書記、市長李摯聽取了事故情況彙報，立即要求有關領導和部門人員趕赴現場，緊急調度國慶假期安全穩定工作。

湖南岳陽臨湘市發生一宗婚車與垃圾車相撞事故。（網絡圖片）

據早前臨湘市公安局通報，10月3日上午10時許，該市S206忠防鎮漁潭村貓形組路段發生一宗7座越野車突然變道駛入對向車道與一正在行駛的垃圾車相撞的交通事故。事故導致越野車上2人當場死亡；另有4人受傷，後經醫院搶救無效死亡。

據現場照片，事故現場的確有一輛布置成婚車模樣的黑色私家車，與一輛垃圾車迎面撞上，車上有煙冒出，現場有3名傷者躺在地上。

內媒《大皖新聞》早前報道，據知情人稱，發生事故一方是結婚的車隊，「車禍比較嚴重，有人員傷亡，其中多人是伴娘」。

內媒《紅星新聞》則報道稱，知情人士表示，涉事的私家車是一輛接親的婚車，接親車上坐著的新郎和新娘疑似都已發生意外。