電單車女網紅「頭哥」隧道自撞慘死　雙腿血肉模糊　死前影像曝光

大陸重機（重型電單車）界正妹網紅「頭哥」日前在四川重慶一處隧道內發生車禍，不幸當場殞命。



9月15日，「頭哥」在快車道超車駛入隧道，隨後翻倒在地。

知情人稱，她出事的最主要原因是撞上了隧道中的路緣，因車速過快來不及反應，而且隧道並不是直的，有一個轉彎。

之後，男友悲痛發文，證實死訊。

去年才拿到駕駛執照 意外後「雙腿撞至血肉模糊」（點圖了解更多，慎入）：

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9月18日，據《荔枝新聞》報導，近日，網傳一網紅騎重機極速穿行隧道時遇險，重慶警方證實確有事故發生，駕駛人已不幸離世。

行車紀錄儀顯示，9月15日下午，該騎士在快車道超車駛入隧道，隨後翻倒在地。

重慶市公安局交巡警總隊工作人員表示：「這件事是在兩江發生的，您關注一下兩江新區的警情通報。」

據網友稱該騎士為一名叫「頭哥」的網紅，去年剛拿到駕照。目前她帳號已設置為私密，警方並未透露身分。

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另據《頂端新聞》報導，知情人稱，出事隧道並不是直的，有一個轉彎。她本來就對路況不熟悉，再加上隧道內的燈光昏暗，視線範圍有限，所以釀成了悲劇。

事故發生當天，目擊者曾在網上公開一段「頭哥」臨死前驚險一幕。影片中，「頭哥」駕駛重機，在進入到隧道前加速超過目擊者開的小車。

目擊者後來透露，「頭哥」的速度堪比火車，造成的聲響非常大。

在其他目擊者曬出的事故後現場照片，「頭哥」穿著像往常一樣的短褲平躺在地上，四肢張開。周圍停著數輛交警巡邏車，地上到處都是機車的碎片，現場極為慘烈令人不忍直視。與此同時，「頭哥」的雙腿遍佈黑紅色。

從社交媒體可以看出，她是一個熱愛電單車的人，經常發一些飆重機的影片和照片。但是，她的騎行方式也引起了很多網友的質疑和批評。

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有人表示，「頭哥」以前多次違規騎行的情況，包括不佩戴護具、超速飆車、闖紅燈、逆行等危險行為。

事故發生後，「頭哥」的男友「EZ小謝」隨後在社群平台證實，「頭哥」在前往重慶車聚的途中，在一處隧道發生意外，當場死亡。

他寫道：「答應妳的事情我也會做到的，妳永遠在我青春裡，是我沒有看好妳，對不起妳， 這是我這輩子最大的愧疚。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】