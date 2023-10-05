黃金周｜全國鐵路迎返程客流高峰　預計發送旅客1795萬人次

今日（5日），全國鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客1795萬人次，計劃開行旅客列車12351列，其中加開1729列。



據悉，內地黃金周長假期間，主要出行熱門區間為北京至上海、成都至西安雙向，南寧至廣州、沈陽至北京、武漢至上海、香港至深圳、武漢至深圳等。

目前，全國各地鐵路部門全力應對返程客流高峰，增加客運能力供給，在主要熱門方向和區間及時加開旅客列車，努力滿足旅客出行需求。沈陽局集團公司加開旅客列車141列，太原局集團公司加開旅客列車150列，武漢局集團公司在廣深、北京、成渝等熱門方向加開旅客列車171列，廣州局集團公司加開動車組列車352列、普速列車69列，在滬昆、南廣、貴廣、廣汕等線路開行夜間高鐵227列，成都局集團公司加開旅客列車111列。

全國鐵路迎返程客流高峰，預計發送旅客1795萬人次。（資料圖片）

鐵路部門同時積極落實便民利民服務措施，優化站車環境，加強乘降組織，提升旅客出行體驗。哈爾濱局集團公司在重點車站設置快遞自助機，方便旅客寄送物品。廣州局集團公司在深圳北站、福田站開設香港西九龍售票專窗，助力跨境旅客順暢出行。昆明局集團公司在大理、麗江、彌勒站、普者黑等車站設立「少數民族服務台」，提供普通話、民族語言服務；青藏集團公司發揮「天路格桑花」服務品牌作用，為旅客提供藏漢翻譯服務。