黃金周｜中秋當日全國鐵路旅客發送量2009.8萬人次　創歷史新高

內地中秋及國慶連假開始，民眾紛紛出行，據中國國家鐵路集團有限公司消息，周五（29日）中秋節當日，全國鐵路發送旅客2009.8萬人次，單日旅客發送量創歷史新高。



周五同時是史上首次突破2000萬人次，運輸安全平穩有序。其中，北京局集團公司發送旅客159.4萬人次，上海局集團公司發送旅客360.3萬人次，廣州局集團公司發送旅客303.2萬人次。而周六（30日），全國鐵路持續高位運行，預計發送旅客1760萬人次，開行旅客列車12180列，其中增開列車1594列。

至於主要出發熱門城市，為北京、上海、廣州、成都、深圳、武漢、杭州、西安、鄭州、南京等；主要出行熱門區間為北京—上海、成都—西安、廣州—南寧、深圳—香港、北京—沈陽、北京—青島、北京—鄭州等。

為因應客流出行高峰，鐵路部門最大化運輸潛力，進一步優化運輸組織，千方百計增加運力投放，努力滿足旅客出行需求。另一方面，各地鐵路部門全力以赴做好中秋國慶黃金周旅客出遊服務，落實各項便民利民舉措，持續提升客運服務品質，不斷提升旅客出行體驗。例如，瀋陽局集團公司延吉西站邀請當地民俗藝術團為旅客表演民俗節目，營造喜慶熱烈的節慶氛圍；上海局集團公司在上海、南京、杭州、合肥等地高鐵車站推行安檢「雙手檢」，有效壓縮旅客安檢等候時間；廣州局集團公司廣州南站啟用自助售（退、改）票機及人工窗口125個、安檢通道48條，設置「急客」通道，提供快速進站服務等。