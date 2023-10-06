上海4歲女童海灘走失2天　警方：疑似水邊摔倒後消失海浪中

周三（4日），上海一名4歲女童在南匯新城海灘走失，當地警方已介入調查，惟暫時仍未尋獲。周五（6日）下午，警方表示，走失女童疑似在水邊摔倒後消失在海浪中，將進一步搜尋。



據《瀟湘晨報》報道，一則尋人啟示顯示，走失女童身高108cm，體重16.5kg，10月4日下午5時20分左右在南匯新城海灘走失。走失時身着藍色公主裙，頭頂兩側各梳一個蝴蝶結，未有着鞋。

女童母親周四（5日）介紹，女童走失當日，一家人來到南匯新城海灘遊玩，自己和外婆留在岸上照顧另一個年紀小的孩子，女童和爸爸去了沙灘上玩沙子，中途爸爸到岸上拿東西，讓女兒在沙灘上等待不要動，而爸爸回來後卻發現女兒不見了蹤影。

女童母親說，目前孩子仍未找到，警方已介入調查。5日下午，上海市公安局浦東分局臨港新城派出所回應表示，目前警方正在全力尋找，暫時還未找到。

走失女童身高108cm，體重16.5kg。（微博）

至周五下午，警方再回應事件。據介紹，接報後，浦東警方立即組織大量警力沿海邊展開拉網式搜索，消防部門出動了紅外感應無人機，相關人員並進行徹夜搜尋，惟始終未發現女童蹤跡。次日，浦東警方會同消防救援總隊，組織藍天、厚天等6支救援隊伍近200人開展全方位搜索。

警方透露，經對海灘周圍20多個監控探頭逐一排查，初步排除了女童被他人帶離海灘的可能。因現場探頭距離很遠，人在圖像中只能顯示為模糊的白點。直至傍晚，其父最終在監控中指出了自己和女童分開時的準確方位，民警據此在圖像中的近百人里發現了疑似女童的身影，其在原地等候約10分鐘後，向水邊走去，在水邊摔倒後消失在海浪中。

警方已協調上海海洋大學和海事大學的水文專家分析水流走向，以進一步開展搜尋工作。