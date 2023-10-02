流浪狗獲收養後突失蹤　加害者拍片揭用熱水虐殺狗後吃用惹眾怒

江蘇無錫的李先生早前收養了一隻流浪狗，一直放在車庫飼養，但小狗其後失蹤，不知情的他以為小狗被車撞死，後來才得悉小狗慘遭虐殺甚至被人吃掉。



李先生介紹，今年7月在街頭撿到一隻流浪狗，一直將牠喂養在鄰居的車庫中，至近日小狗突然不知所蹤，他誤以為狗狗已遇上車禍。惟數日後，李生先竟在聊天群組中，發現同事發了一條虐狗影片，而片中被虐待的小狗正是李先生收養的流浪狗。

從影片可見，小狗遭一名男子捆綁四肢及嘴巴，牠被放在盤中，男子再將大量熱水倒在小狗身上。小狗不斷掙扎及慘叫哀嚎，最終被活活燙死。

警方事後扣查片中男子，對方承認已吃掉狗狗。李先生希望對方就事件道歉，「下次不要再做這種事情」。

影片在社交平台上廣傳，大批網民怒斥變態，「將來他的下場比狗還慘」、「這是虐狗 單純吃的人不會拍視頻 也不會這樣慢慢用熱水折磨狗」 、「這種人直接下地獄吧，死法也是被開水活活燙死」、「道歉有用的話還要警察幹嘛」、「報應遲早會來」。另有網民再次強烈呼籲立法保護動物，「不愛請不要傷害，一定要嚴懲兇手，早晚會遭報應，不是不報時候不到，你放心，人在做天在看，老天不會饒過你」。