光大集團原董事長李曉鵬遭雙開　通報批「既想當官又想發財」

據中央紀委國家監委網站9日通報，中央紀委國家監委對中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予李曉鵬開除黨籍及公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



通報指，李曉鵬喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的幹部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又想發財，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報又指，李曉鵬嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

資料顯示，64歲的李曉鵬曾任招商局集團副董事長、總經理、黨委副書記，2017年12月調任中國光大集團股份公司黨委書記，後同時擔任公司董事長，2022年3月被免職。

此前，中國光大銀行南寧分行原黨委書記、行長蘇樹德，中國光大控股有限公司原黨委書記、行政總裁陳爽等多人被查。

今年3月27日，二十屆中央第一輪巡視對象公布，對5家中管金融企業黨委開展巡視「回頭看」，其中包括中國光大集團股份公司。