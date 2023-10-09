大搞權色錢色交易　山東省政協原副主席孫述濤遭開除黨籍公職

央視報道，經中共中央批準，中央紀委國家監委對山東省政協原黨組成員、副主席孫述濤嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予孫述濤開除黨籍公職處分，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



經查，孫述濤喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，長期欺騙組織，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的療養安排和宴請；不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用中違規為他人謀利；通過私營企業主獲取高額理財收益，利用職權為親屬經營活動謀利，大搞權色、錢色交易；政績觀扭曲，為謀求個人進步搞經濟數據造假；既想當官，又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，孫述濤嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予孫述濤開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其山東省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

公開簡歷顯示，孫述濤，1965年1月出生於山東高密，1987年山東農業大學林學專業畢業後留校任教，先後獲南京林業大學碩士、博士學位，1997年，孫述濤擔任山東農業大學林學院院長。2001年1月，孫述濤擔任山東省菏澤市副市長。2007年7月，孫述濤擔任山東省委組織部副部長兼省幹部學院院長。2008年2月，孫述濤先後擔任威海市委副書記、副市長、代市長、市長、威海市委書記兼市委黨校校長等職。2018年5月起，孫述濤擔任濟南市委副書記、副市長、代市長、市政府黨組書記等職，2018年6月由代市長轉為市長，2022年3月離任。2023年1月，孫述濤開始擔任山東省政協副主席。