3次為仔辦婚宴收禮66萬　遼寧落馬局長1日通報2次　開除黨籍公職

9月22日，遼寧一「落馬」住建局局長張新育1個月內為兒子舉辦3次婚宴，收取禮金66萬元人民幣（下同）遭紀委監委通報；同日，張新育又因破壞經營環境遭通報。



據通報，張新育涉及違規收受禮品、禮金，違規操辦婚宴問題。2019年至2023年，張新育多次收受管理和服務對象所送禮品禮金折合共計34萬余元。2022年5月至6月，張新育先后3次為其子操辦婚宴，收受管理和服務對象等所送禮金66萬余元。

張新育還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年6月，張新育被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

9月22日，張新育的名字再次出現在錦州紀委監委通報名單中，涉及破壞經營等問題。

通報稱，2018年12月至2022年1月，張新育在任凌海市城鄉建設服務中心黨組書記、主任，以及住房和城鄉建設局黨組副書記、副局長期間，利用職務便利為他人在工程競標、工程實施及工程款結算上提供幫助，並非法收受他人錢款167萬元。

官方資料顯示，張新育，滿族，1971年1月出生，遼寧凌海人，大專文化。1996年加入中國共產黨，1994年參加工作。2023年1月31日，張新育被查；同年6月，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。