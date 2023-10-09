以巴衝突｜華人稱遭武裝人員掃射工友中槍　對方發現是華人始放過

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯10月7日對以色列發動軍事突襲，造成嚴重傷亡。有在以色列務工的華人向內媒《新京報》講述遇襲經過，指他與三名工友在以色列亞實基倫境內的一條公路上遭到武裝人員襲擊，十餘枚子彈擊中車身，一名中國工友中槍。其後武裝人員發現他是華人，未繼續用槍射擊。



在以色列務工的華人許文（化名）說，駕駛座前的擋風玻璃被多枚子彈擊中。（《新京報》）

《新京報》報道指，在以色列務工的華人許文（化名）講述，在7日早上7時15分許，許文駕車從內提沃特出發，與他同行的還有三名工人。馬路上突然出現了一群身穿迷彩服、拿著AK47的武裝人員。許文稱：「我們開始不知道他們是甚麼人，後面看見他們對路過的車輛進行無差別掃射。」

許文指，察覺到危險後，他將車速提升到每小時100公里，車後門不斷被子彈擊中，「當時我們拼了命往前開，沒幾分鐘又碰見了武裝人員，他們在車前面，向我們射擊，我們只能停」。

許文形容，當時駕駛座前的擋風玻璃被多枚子彈擊中，其中兩枚直接擊穿了玻璃和駕駛座，車後排一名中國工人的腹部、腿部均被子彈擊中。「車被逼停在公路上後，我只能硬著頭皮下車，不下車我怕他們繼續打我們」。

許文描述稱，下車後，武裝人員發現他是華人，未繼續用槍射擊。隨後，他和同伴合力將受傷的工人背下車，一起躲在草叢內。

許文回憶稱，當時在同一條公路上，多輛車被逼停在路邊，車裏有人被子彈擊中，趴在方向盤上，生死不明。（《新京報》）

許文回憶稱，當時在同一條公路上，多輛車被逼停在路邊，車裏有人被子彈擊中，趴在方向盤上，生死不明。還有司機被子彈擊中，車子失控，連人帶車一同栽進了路邊的草叢。其後陸續有以色列警車和約100來人的部隊趕到現場，並與武裝人員交戰約1小時。

許文稱，其後他聽見周圍有人呼救，他便也開始呼救：「China、China……」呼救聲引起了以色列軍方的注意，他向以軍表明身份並講明事發經過。在以色列軍方幫助下，受傷的工友被送往醫院，他與另外兩名工人則被送往一公里外的防空洞避險。受傷的工友正在醫院接受治療，已脫離生命危險。