以巴衝突｜中以混血女生被擄　內地網民留言涼薄！輿論反同情巴國

中國、以色列混血的25歲女學生Noa Argamani在以色列南部的一場和平音樂節被哈瑪斯擄走。消息在微博上傳開後引起大量討論，但聲援Noa的人卻不多，反而有許多人認為相關消息是以色列官方故意放出來，想要「輿論綁架中國人」的，強調除非Noa是中國國籍，否則就跟他們毫無關係。



Noa被擄走的影片於10月8日被眾多國際媒體報道，以色列駐華大使館也在微博上轉發了相關消息，並指出Noa出生在北京，是一名中國、以色列混血兒。

大陸媒體《南方都市報》也隨後報道，以色列中華商會已經證實，Noa的母親是華人，她是擁有一半中國血統的以色列人，目前當地的華人圈正發起對她的幫助。

令人意外的是，消息在微博上傳開後，聲援Noa的大陸網友卻很少，反而有大量質疑的聲音，更有人認為相關消息是以色列官方故意放出來，要「輿論綁架」中國人的：

．「她是中國國籍嗎？如果不是，那就只是個以色列人，跟我們沒關係。」

．「以色列人全民皆兵，她才不是甚麼學生！」

．「為甚麼不當中國人？要當以色列人？我們只救中國人！」



甚至，還有大批大陸網民因為此事出征以色列駐華大使館的官方微博，在留言區大罵，導致目前官方微博上的貼文已經無法查看留言。

進一步觀察也可以發現，對於哈瑪斯襲擊以色列一事，大陸網民大多站在同情巴勒斯坦人的立場，認為以色列長期壓迫巴勒斯坦人，並不是無辜的。

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對於以巴目前的衝突，中國大陸外交部於10月8日表示，中方對當前以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，「呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。」

大陸外交部指出，以巴衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不前，平息以巴衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，「國際社會應增強緊迫感，加大對巴勒斯坦議題的投入，推動以巴雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。中方將繼續與國際社會一同為此不懈努力。」

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