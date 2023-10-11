通報曾批「伙同親屬大搞權錢交易」　江西人大原副主任殷美根被捕

央視11日報道，江西省人大常委會原黨組副書記、副主任殷美根涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對殷美根作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



官方8日通報指，殷美根喪失理想信念，背離黨性原則，毫無紀法意識，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規接受禮品禮金、出入私人會所；不按規定報告個人有關事項，在組織談話、函詢時不如實說明問題；借用管理和服務對象錢款、住房，道德敗壞，搞權色、錢色交易；違規干預插手市場經濟活動和執紀執法活動；對配偶、子女失管失教；與不法商人結成利益共同體，伙同親屬大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務提拔、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

殷美根嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予殷美根開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其江西省第十五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

江西省人大常委會黨組副書記、副主任殷美根受查。（微信公眾號＠長安街知事）

公開資料顯示，殷美根生於1963年8月，江西南昌人，早年在江西省經委、經貿委工作，2001年任江西省經貿委黨組成員、副主任，2008年任九江市委常委、常務副市長，2011年任九江市委副書記、市長，2013年任九江市委書記，2015年11月任江西省副省長。

2016年11月，殷美根任江西省委常委、南昌市委書記，2020年3月轉任江西省委常委、常務副省長。2021年11月，江西省委換屆，殷美根不再擔任省委常委。 2023年1月，他任江西省人大常委會副主任，直至此次被查。