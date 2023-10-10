深圳前交通局長孫女微博炫富　累退休爺爺遭開除黨籍兼收繳財富

今年3月，深圳已退休的原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜的孫女以網名「北極鯰魚」在網絡炫富，豪言「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」等，更曬出長輩早年與領導的合照，引起網友關注。深圳官方在9月對事件進行答覆，不過調查結果卻顯示「不予公開」，引起不滿。



今日（10日）深圳市紀委監委通報指鍾庚賜借機斂財、違規從事營利活動、非法收受他人財物等，決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇，並收繳其違紀違法所得。



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深圳市紀委監委10日通報指，鍾庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；借機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。

通報指，鍾庚賜嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，應予嚴肅處理。決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

通報顯示，75歲的鍾庚賜歷任深圳市原運輸局福田分局副局長、局長；深圳市原運輸局羅湖分局局長；深圳市原交通局貨運管理分局局長。2007年11月退休。

「北極鯰魚」曾發布其爺爺的照片。 （影片截圖）

「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」

據早前報道，今年3月，內地一名網民「北極鯰魚」在微博上多次發表炫富、辱華、家人涉貪的言論，例如曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」，以及「潤」（移民）到了澳洲等言論，又曾對網友稱自己爺爺當交通局長時，「你爺爺正在大街上給人修腳」、「喜歡看『支』性難改的樣子」等，引起群情激憤，並被起底其爺爺為深圳原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜，要求政府徹查。

鍾庚錫曾公開「闢謠」表示家中有9位數的說法不實，「老老實實就這樣幹到退休」，指部分網民言論為造謠。深圳市交通運輸局亦在3月24日發布情況通報，表示已就相關信息開展核查，將及時通報有關情況。

網民每月「打卡」式向深圳政府詢問調查進展

4月25日，深圳市交通運輸局在事件過去一個月後回應媒體稱，「正在關注，但無結果」。自此，內媒及網民開始每個月「打卡」式向深圳政府詢問事件調查進展。

6月29日，深圳市紀委稱「還在調查，等待通告」；8月25日，深圳市紀委仍舊回答「後續情況等通報」。直至9月10日，網民發布深圳市交通運輸局對事件調查結果「不予公開」的答覆函。當時不少網民稱，在深圳市交通運輸局的答覆函中看到「權力的傲慢」，同時認為深圳政府希望讓「時間解決一切」。