大陸對台灣開展貿易壁壘調查　台商：對台單方面讓利時代結束

針對中國大陸商務部12日宣布就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，國台辦發言人朱鳳蓮12日傍晚表示，台灣當局長期以來對大陸2,400多項產品輸入台灣採取單方面限制措施，對大陸相關產業和企業利益造成損害。因此進行該項調查，結果將適時公布。



台媒《聯合報》訪問大陸台商，他表示，「這項調查後，很可能就是對台灣的反制或制裁，意即以ECFA為基礎大陸單方面讓利的時代結束了。」



報道指出，據中國大陸海關總署早前公布的統計數據，2022年1月至12月，兩岸貿易額為3,196.78億美元，年比下降2.5%。其中，大陸從台灣進口2,380.92億美元，下降4.6%；大陸向台灣出口815.87億美元，增長4.2%。

朱鳳蓮表示，台灣當局長期以來對大陸2,400多項產品輸入台灣採取單方面限制措施，對大陸相關產業和企業利益造成損害。

国台办发言人朱凤莲。（Facebook@今日海峡）

因中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請，商務部據有關規定，決定自2023年4月12日起，就台灣地區對大陸貿易限制措施實行進行貿易壁壘調查，相關調查結論將適時對外公布。

據了解，國台辦發言人馬曉光曾表示，2023年，大陸將繼續致力促進兩岸經濟交流合作、深化兩岸融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，讓台胞台企更有獲得感和參與民族復興的自豪感。