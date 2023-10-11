中方助菲律賓取締3個離岸博彩園區　遣返近400名中國公民

中菲聯合打擊跨境賭博和電信網絡詐騙，中國駐菲律賓大使館表示，今年中方協助菲方取締3個非法離岸博彩園區，遣返近400名中國公民，雙方有關部門均滿意執法合作成果。



中國駐菲律賓使館新聞發言人就中菲執法合作有關問題發表聲明。聲明稱，中國政府一向堅決反對和嚴厲打擊一切形式的賭博。根據中國法律規定，任何形式的賭博，包括網絡博彩、中國公民出境賭博等行為均屬違法。

近年來，中菲執法部門保持良好的溝通與協調，聯合開展嚴厲打擊跨境賭博、電信網絡詐騙等行動，取得一系列合作成果。中國駐菲使館在此過程中與菲方保持密切溝通與協作，並依法保護海外中國公民的合法權益。

僅今年以來，中方就協助菲方取締了3個非法離岸博彩園區，在這三次行動後迅速核查身份並遣返中國公民近400人。雙方有關部門對執法合作成果表示滿意。

網絡賭博誘發的犯罪不僅損害中國的利益和中菲關系，也損害菲律賓的利益。雙方執法合作中發現，部分非法離岸博彩員工濫用菲司法程序，製造虛假案件逃避遣返。

中方願全力配合菲方應對有關情況，確保雙方執法合作成果充分落地；同時敦促菲方採取強有力措施嚴厲打擊網絡賭博相關犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。中國駐菲使館將繼續就此與菲政府和執法部門加強溝通與合作，共同處理好包括遣返在內的相關問題。