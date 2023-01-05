中菲發表聯合聲明　兩國簽署多項合作文件　加強全面戰略合作關係

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong）1月3日至5日對中國進行國事訪問，並與中國國家主席習近平會面，雙方共同見證簽署多項合作文件。

今日（5日），中菲兩國發表聯合聲明。聲明稱，兩國元首一致同意進一步加強中菲全面戰略合作關係，並強調南海爭議並非雙邊關係的全部。



聲明稱，兩國元首在會談期間回顧中菲關係發展歷程，一致認為兩國高層交往深厚，經濟人文聯繫密切深入，並同意在各自國家發展進程中相互給予更強有力支持，共同推進現代化建設。

兩國元首強調保持雙邊關係良好發展勢頭至關重要，一致同意進一步加強中菲全面戰略合作關係。兩國又重申1975年中菲建交聯合公報等文件精神，包括通過和平方式解決一切爭端、相互尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政等。菲律賓重申恪守一個中國政策。

聲明稱，雙方承諾深化農業、基建、能源和人文四大重點領域合作，並在國防、安全、科技、貿易和投資等領域拓展更多合作途徑，包括同意進一步發展雙邊貿易，簽署一系列商業領域合作協議及多份農業合作文件。

中菲兩國元首舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為小馬可斯舉行歡迎儀式。習近平和夫人彭麗媛同小馬可斯和夫人麗莎合影。（新華社）

雙方又高度重視基礎設施建設，願持續深化共建「一帶一路」倡議和「多建好建」規劃對接，並續簽「一帶一路」合作諒解備忘錄，進一步深化基礎設施建設合作。同時，在已有成果基礎上，盡早重啟海上油氣開發磋商。

聲明稱，兩國元首強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧。雙方重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意在《南海各方行為宣言》以及《聯合國憲章》和1982年《聯合國海洋法公約》基礎上，以和平方式處理爭議。

兩國元首一致認為建立信任措施有助於增進互信，肯定中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制的重要作用。雙方決定建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司直接溝通機制，盡早召開中菲海警海上合作聯合委員會第四次會議，適時舉行年度防務安全對話。

此外，雙方同意進一步擴大環境保護、海洋經濟等領域涉海務實合作；強調科技創新的重要性，同意探討開展氣象合作、航天測控合作等領域合作。雙方又同意進一步加強疫苗研發生產等公共衛生領域合作，支持建設東盟公共衛生應急和新發疾病中心。

兩國元首歡迎在中國東盟全面戰略夥伴關係框架下加強中國東盟合作，雙方期待在此框架下拓展區域合作，聚焦貿易和投資自由化便利化、新型工業化、數字化、低碳化和農業現代化五大願景，促進經濟社會發展與互聯互通。

中菲兩國元首舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為小馬可斯舉行歡迎儀式。（新華社）

兩國元首強調《南海各方行為宣言》對於維護南海和平穩定的重要意義，憶及2022年11月11日在柬埔寨金邊通過的《紀念〈宣言〉簽署二十週年聯合聲明》，承諾繼續全面有效完整落實《宣言》，推動按照相互商定的時間進度，早日達成有效、富有實質內容、符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。

聲明稱，雙方重申支持東盟在不斷演進的亞太地區架構中保持中心地位，支持東盟一體化和共同體建設。兩國將繼續加強在聯合國等多邊平台的合作，共同維護《聯合國憲章》的宗旨和原則，繼續就人權事務保持密切溝通和磋商，並將在雙邊和區域層面圍繞落實全球發展倡議加強合作，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

中菲兩國簽署14項合作文件，包括一帶一路、農漁業、基礎設施、金融、海關、電子商務、旅遊等。